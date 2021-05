Armia umarłych - w filmie nie znalazła się kontrowersyjna scena z zombie

fot. Clay Enos / Netflix

Armia umarłych to film Netflixa poruszający tematykę zombie. Widowisko otrzymało kategorię wiekową R, ze względu między innymi na brutalne sceny. Jednak okazuje się, że jedna z sekwencji za bardzo przekraczała granicę, nawet jak na tę kategorię. Otóż reżyser projektu, Zack Snyder, wyjawił w rozmowie z The Sunday Times, że mieli scenę z zombie-striptizerem z ogromnym penisem z odgryzionym kawałkiem przyrodzenia. Jednak uznali, że byłoby to przekroczenie pewnych granic i ostatecznie ta sekwencja nie znalazła się w ostatecznej wersji.

Armia umarłych skupia się na grupie najemników wysłanych przez swojego zleceniodawcę do opanowanego przez zombie Las Vegas. Ich zadaniem jest kradzież pieniędzy z kasyna, zanim miasto zostanie wysadzone w powietrze.

Armia umarłych - premiera na całym świecie 21 maja na platformie Netflix

W obsadzie filmu znajdują się Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone oraz Michael Cassidy.

Armia umarłych - premiera filmu na platformie Netflix 21 maja.