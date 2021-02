Armie Hammer - ciemne chmury nad aktorem. Kolejny cios w jego karierę

materiały prasowe

Armie Hammer od kilku tygodni jest główną postacią jednej z najbardziej kontrowersyjnych afer, jakie pojawiły się w Hollywood w ostatnich latach. Przypomnijmy, że nominowany do Złotego Globu aktor został oskarżony o wysyłanie wiadomości SMS do swojej rzekomej kochanki, w których zamieszczał rozmaite treści związane m.in. z gwałtem czy kanibalizmem. Później do sprawy przyłączyła się jego była dziewczyna, Courtney Vucekovich, która wyjawiła, że Hammer chciał "połamać moje żebra, usmażyć na grillu i zjeść. (...) Gdy skaleczyłam się w dłoń, zawsze wysysał krew z mojej rany".

Choć powyższe zarzuty nie zostały jak do tej pory zweryfikowane, a sam aktor stanowczo im zaprzecza, nazywając je "bredniami" bądź "podłym atakiem", nad karierą oskarżonego zbierają się kolejne ciemne chmury. Jak donosi serwis Hollywood Reporter, reprezentująca Hammera agencja WME właśnie zerwała z nim współpracę; podobnie miała uczynić osoba zajmująca się jego osobistymi sprawami reklamowymi i kontaktem z mediami.

W konsekwencji wypływających na światło dzienne oskarżeń aktor zrezygnował wcześniej z udziału w filmie Shotgun Wedding, serialu Gaslit oraz produkcji The Offer - ostatnia z nich miała opowiadać o kulisach powstania Ojca chrzestnego.