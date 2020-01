Arrow - koniec serialu. Z kim walczył Oliver na przestrzeni 8. sezonów? [GALERIA]

Arrow startując z 1. sezonem, był zupełnie nowym projektem The CW. Było to otwarcie na możliwości, które ma komiksowe uniwersum DC. Ta produkcja zapoczątkowała popularne wśród fanów Arrowverse, gdzie wiele seriali stacji wzajemnie się do siebie odnosi oraz zawiera wspólne występy w crossoverach oglądanych nawet przez widzów, którzy na co dzień nie śledzą poczynań superbohaterów z The CW.

Serial Arrow dobiegł końca wraz z 8. sezonem i choć dla świata Zielonej Strzały nie jest to koniec, to jednak jest to dobry moment na pewnego rodzaju podsumowania. Tym razem chcielibyśmy zaprezentować wam galerię złoczyńców, z którymi Oliver (Stephen Amell) zmagał się na przestrzeni wszystkich sezonów oraz wspólnych występów w crossoverach. Przez ten czas pojawiło się wiele rożnych wrogów, którzy stwarzali mniejsze lub większe zagrożenie dla tytułowego bohatera oraz jego przyjaciół. Zobaczcie i sprawdźcie, czy pamiętacie wszystkich:

Przeciwnicy Olivera (Arrow):

The Calculator

W galerii brak wszystkich złoczyńców, którzy przewinęli się przez serial. Zwyczajnie byłoby to niemożliwe, aby zebrać wszystkich określanych mianem wrogów.