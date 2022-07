The Boys - czy Soldier Boy powróci w serialu? Showrunner o przyszłości postaci

Amazon

Finał 3. sezonu The Boys już za nami. Bez zbędnego wchodzenia na terytorium spoilerów fabularnych trzeba przyznać, że ostatnie sekwencje właśnie zakończonej odsłony serii ugruntowały pozycję serialu Amazona jako jednej z najlepszej produkcji superbohaterskich - konfrontacja Chłopaków z Homelanderem przebiegła w naprawdę zaskakujący sposób. Jesteśmy jednak niemal pewni, że wielu z Was zastanawia się teraz nad tym, czy do ekranowej opowieści powróci jeszcze Soldier Boy.

Wątek tej postaci w 3. sezonie ma otwarte zakończenie; w dodatku antybohater portretowany przez Jensena Acklesa zdążył przez ostatnie tygodnie zyskać całkiem sporą grupę fanów. Tak o przyszłości Soldier Boya wypowiada się showrunner produkcji, Eric Kripke:

W świecie starej telewizji ukuto powiedzenie, że nigdy nikogo nie uśmiercaj na ekranie, chyba że naprawdę, naprawdę musisz. Nigdy nie zamykaj drzwi, zostaw otwarte okno. Będziemy musieli po prostu poczekać i zobaczyć, jednak nie potrafię sobie wyobrazić zakończenia serii bez jeszcze jednego pojawienia się tej postaci.

A czy Waszym zdaniem Soldier Boy powinien powrócić w serialu?

The Boys - 3. sezon, zdjęcia z planu

The Boys, 3. sezon - zdjęcia z planu