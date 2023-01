Artysta Gwiezdnych Wojen zbiera pieniądze na filmową trylogię. Opowie o Aladynie z przyszłości

fot. Matt Busch (materiały z kickstarter.com)

Artysta Gwiezdnych Wojen Matt Busch chce stworzyć epicką trylogię science-fiction zatytułowaną Aladdin 3477. Aby osiągnąć swój cel rozpoczął kampanię promującą swój pomysł, który można wesprzeć na Kickstarterze, czyli crowdfundingowej stronie internetowej, gdzie przeprowadzane są zbiórki pieniędzy.

Aladdin 3477 w reżyserii Buscha ma być przygodową trylogią. W opisie można przeczytać, że produkcja wygląda jak Gwiezdne Wojny, czuć klimat Indiany Jonesa i jest tak rozległy jak Władca Pierścieni.

W pierwszym niezależnym filmie przygodowym zatytułowanym Aladdin 3477: The Jinn of Wisdom występują: Erik Steele jako Aladyn, Calhoun Koenig jako sprzedawca robotów, Jennifer Jelsema jako prezenter i Christi Dumar jako księżniczka Kamala. Widzowie przenoszą się do 3477 roku, w którym złodziej z Hongkongu ma obsesję na punkcie księżniczki Indii i wyrusza w podróż po świecie, która doprowadza go do starożytnego mędrca. Poniżej możecie zobaczyć wideo zza kulis produkcji.

Aladdin 3477: The Jinn of Wisdom - wideo zza kulis

Busch ujawnił, że w ciągu ostatnich 13 lat po cichu pracował nad tym projektem. Główne zdjęcia zajęły mu 5 lat, a kolejne 4 poświęcił na ukończenie postprodukcji. Fabuła jest oparta na klasycznej opowieści z Księgi tysiąca i jednej nocy, która rozgrywa się 1500 lat w przyszłości w Indiach i Azji. Właśnie tam artysta wpadł na pomysł tego filmu.

W ciągu ośmiu godzin projekt został w pełni sfinansowany - zebrano 10 tys. dolarów. W kolejnych dniach uzbierana kwota wzrosła do 33 tys. dolarów. Zbiórka zakończy się 3 marca.

Na osoby, które wspomogą projekt czekają wyjątkowe nagrody w tym książki, plakaty, zabawki i możliwość obejrzenia filmu z samym Buschem. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia z Aladdin 3477: The Jinn of Wisdom i prezentów dla darczyńców.

Aladdin 3477: The Jinn of Wisdom - zdjęcia

Aladdin 3477: The Jinn of Wisdom

Matt Busch jest najbardziej znany ze swojego twórczego wkładu w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Artysta rozpoczął karierę w Hollywood, ilustrując storyboardy i grafiki koncepcyjne do filmów fabularnych, takich jak Con Air - lot skazańców i Matrix. Był również zaangażowany w głośne filmy, takie jak Władca Pierścieni, Indiana Jones i Stranger Things.