Czarna Pantera 3 powstanie? Jest komentarz aktorki

fot. Marvel Studios

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu przyciągnęła do kin rzesze fanów MCU. Dzięki temu film w reżyserii Ryana Cooglera zarobił 831 milionów dolarów na całym świecie, stając się szóstą najbardziej dochodową produkcją 2022 roku. Ponadto spotkał się w większości z pozytywnymi opiniami ze strony recenzentów, dlatego nie dziwi, że po takim sukcesie padają pytania o kontynuację tego kinowego hitu.

Podczas gali rozdania Złotych Globów Letitia Wright, która wciela się w Shuri, wypowiedziała się na ten temat. Jej słowa dają nadzieję, że Czarna Pantera 3 powstanie.

Myślę, że już trwają nad tym prace. Wiesz, to były burzliwe dwa lata, aby to stworzyć. Po prostu wszyscy się zjednoczyli, aby to wesprzeć. Potrzebujemy trochę przerwy. Musimy się przegrupować, a Ryan [Coogler] musi wrócić do "laboratorium", więc trochę to potrwa. Ale jestem naprawdę podekscytowana, kiedy to zobaczycie.

Aktorka została zapytana, czy rzeczywiście Czarna Pantera 2 ma zapewnioną kontynuację. Odpowiedziała, że stara się używać pozytywnych słów i próbuje myśleć pozytywnie. Wierzy, że dobre słowa o Czarnej Panterze 3 dadzą odpowiedni wydźwięk.

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - szkice koncepcyjne

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu - szkic koncepcyjny