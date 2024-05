Assassin's Creed Shadows - data premiery i szczegóły dotyczące DLC wyciekły do sieci

fot. Ubisoft

Reklama

13 maja oficjalnie zapowiedziano, że nowa odsłona serii Assassin's Creed, do tej pory znana jako Codename Red, trafi na rynek jako Assassin's Creed Shadows. Ogłoszono też, że na szczegóły nie będziemy musieli długo czekać i już 15 maja o godzinie 18:00 odbędzie się prezentacja nadchodzącego tytułu. Wygląda jednak na to, że nie wszystko udało się utrzymać w tajemnicy do tego czasu.

Data premiery Assassin's Creed Shadows szybko wyciekła do sieci. Dzięki temu wiemy, że gra najprawdopodobniej (bo nie można wykluczyć ewentualnych opóźnień) pojawi się na sklepowych półkach 15 listopada tego roku.

Na tym jednak nie koniec, bo pojawiły się również nieoficjalne informacje dotyczące wsparcia po premierze oraz dodatków w przedsprzedaży i edycji Ultimate. Ujawnił je fraxR6, leaker znany przede wszystkim z wpisów poświęconych Rainbow Six Siege. Gra ma otrzymać przepustkę sezonową, która umożliwi pobranie dwóch rozszerzeń oraz zapewni pakiet wirtualnej waluty. Dodatkowo posiadacze season passa mają otrzymać dodatkową misję - "Origami Killer".

Jeśli chodzi o edycję Ultimate, to ta ma zawierać zestaw pięciu punktów zdolności. Bonusem w przedsprzedaży ma zaś być coś nazwanego "Thrown to the Dogs". Leaker nie jest pewien czy będzie to kolejne zadanie, czy też pakiet przedmiotów.