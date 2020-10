Assassin's Creed: Valhalla z mnóstwem detali. Zobacz długi i piękny zwiastun gry

Ubisoft

Assassin's Creed: Valhalla to jedna z najważniejszych premier tegorocznej jesieni. Mimo tego jeszcze do niedawna można było odnieść wrażenie, że Ubisoft niechętnie dzieli się materiałami z tej produkcji. Teraz jednak uległo to zmianie i do sieci trafił nie tylko nowy i pełny informacji zwiastun gry, ale też wrażenia dziennikarzy, którzy mieli okazję przedpremierowo zapoznać się z tym tytułem.

W materiale wideo poświęcono sporo uwagi krainom w grze, a także osadzie, którą będą mogli rozbudowywać gracze. Oczywiście nie zabrakło tu również walki, która ma być brutalniejsza niż w poprzednich odsłonach.

Osoby, które miały już okazję zagrać w tę produkcję w zdecydowanej większości stwierdzają, że zapowiada się ona na jedną z najlepszych odsłon cyklu. Chwalona jest przede wszystkim wciągająca eksploracja, w której tym razem zabraknie standardowych zadań pobocznych. Zamiast tego dodatkowe aktywności podzielono na trzy grupy, które różnią się zadaniami do wykonania i nagrodami do zdobycia. Dziennikarze doceniają też nowy, brutalny i bardziej dynamiczny system walki w zwarciu oraz możliwość korzystania z dwóch broni jednocześnie.

Assassin's Creed: Valhalla - premiera 10 listopada na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Xbox Series S/X. 19 listopada gra zadebiutuje też na PS5 w Europie.