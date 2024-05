Astro Bot otrzyma nową grę? Wkrótce mamy dostać oficjalną zapowiedź

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Sony Interactive Entertainment

Billlbil-Kun to znany leaker z branży gier, który cechuje się w zasadzie stuprocentową skutecznością. Niedawno ujawnił on, że niebawem otrzymamy zapowiedź nowej gry z serii Astro Bot na PS5. Co więcej, podobno nie będziemy musieli długo czekać na potwierdzenie tych słów, bo ogłoszenie ma pojawić się w ciągu najbliższych piętnastu dni.

Według nieoficjalnych informacji tytułem nowej odsłony może być po prostu samo "Astro Bot", a w grze mielibyśmy trafić między innymi na pustynię. Jedna z nowych postaci ma być robotyczny fenek pustynny.

Cykl o Astro Bocie zapoczątkowano w w 2018 roku od Astro Bot Rescue Mission, tójwymiarowej platformówki stworzonej z myślą o zestawie wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR. Dwa lata później na konsolach PS5 pojawiło się ciepło przyjęte przez graczy Astro's Playroom.