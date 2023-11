Asus przeprasza za literówkę na specjalnej edycji płyty głównej Evangelion

fot. ASUS ROG

Płyta, o której mowa, oddaje hołd Neon Genesis Evangelion, kultowemu japońskiemu serialowi anime z połowy lat 90-tych. Niestety, specjalne edycja płyty głównej została dostarczona z błędną pisownią słowa „Evangelion”, które w jednym miejscu na płycie wydrukowane zostało jako „Evangenlion”. Błędny nadruk pojawił się na ozdobnej pokrywie w pobliżu tylnych portów I/O.

Asus niedawno opublikował oficjalne przeprosiny za niedopatrzenie. Aby rozwiązać ten problem, firma wdraża program wymiany, w ramach którego Asus wyśle użytkownikom poprawioną część dekoracyjną, aby zastąpić błędnie zadrukowany element. W geście dobrej woli Asus przedłuża też gwarancję na płytę o pełny rok, pomimo faktu, że błędny nadruk nie wpływa w żaden sposób na jej funkcjonalność ani wydajność. Wszystkie pozostałe wystąpienia tego słowa na płycie są poprawne.

https://twitter.com/JayzTwoCents/status/1723783224218755485

To tylko literówka na płycie głównej, więc o co tyle hałasu?

Po pierwsze, jest to produkt limitowany, który spodoba się tylko pewnej grupie fanów. Co więcej, płyta nie jest tania i kosztuje prawie 700 dolarów. Jeśli płacisz takie pieniądze za płytę, zrozumiałe jest, że możesz być zdenerwowany, jeśli kluczowe szczegóły zawierają błędy. Poważnie podchodząc do sprawy i robiąc wszystko, aby zadośćuczynić zawiedzionym klientom, Asus pokazuje, że naprawdę mu zależy – nawet jeśli to tylko zwykła literówka.

Neon Genesis Evangelion był emitowany od października 1995 roku do marca 1996 roku i składał się z 26 odcinków. Obecnie serial jest dostępny na Netfliksie.

Użytkownicy mogą skontaktować się z obsługą klienta Asus, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania część bez literówki. Biorąc jednak pod uwagę ograniczoną liczbę płyt z błędami, szybko mogą one stać się przedmiotem kolekcjonerskim. Na niektórych aukcjach w serwisie eBay płyta z literówką już wyceniona jest drożej niż oficjalnie.

