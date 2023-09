ASUS ROG prezentuje tańszy model konsoli Ally

Dla graczy, którzy potrzebują jeszcze większej wydajności lub zamierzają używać konsoli zarówno w podróży, jak i jako dedykowanego komputera domowego, ROG Ally można podłączyć do ekosystemu zewnętrznych procesorów graficznych XG Mobile. Oprócz dostarczania dodatkowych portów USB-C® i wyjść wyświetlacza, XG Mobile oferuje także dodatkową moc obliczeniową dzięki karcie graficznej wykorzystującej układy nawet do NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop, co pozwala zmienić ROG Ally z przenośnej maszyny do gier - w prawdziwą bestię do gier AAA.

fot. ASUS