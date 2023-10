Asus Vivobook S 14 Flip (2023): wyjątkowo wszechstronny laptop premium

fot. ASUS

Seria laptopów Asus Vivoobok S 14 Flip jest wyborem wartym rozważenia dla każdego, kto szuka wszechstronnego, wydajnego i efektownego, ale jednocześnie eleganckiego sprzętu premium z najnowszym systemem Windows 11 oferującym wygodne środowisko pracy łączące wiele urządzeń.

Kreatywna swoboda

Asus Vivoobok S 14 Flip charakteryzuje się minimalistycznym, nowoczesnym wzornictwem. Pokrywa laptopa została w całości wykonana z metalu, a symbol Vivoobok umieszczono blisko jej prawej krawędzi.

Zawias 360° laptopa Asus Vivoobok S 14 Flip pozwala swobodnie składać urządzenie, dzięki czemu można je ustawić w formie namiotu, łatwo przekształcić w tablet lub obrócić klawiaturą do dołu.

Urządzenie jest kompaktowe. Dzięki wadze ok. 1,5 kg i smukłej budowie Asus Vivoobok S 14 Flip można z łatwością schować do plecaka i zabrać ze sobą do pracy, na uczelnię lub w podróż. Sprawdzi się też oczywiście podczas pracy z kanapy czy fotela na home office.

Pomimo niskiej wagi i cienkiej obudowy nie jest to jednak laptop kruchy – spełnia amerykański standard wojskowy MIL-STD-810H, a ekran zabezpieczony jest szkłem Corning® Gorilla® Szkło NBT™.

ASUS Vivobook S 14 Flip

Cienki ekran dotykowy

Asus Vivoobok S 14 Flip zapewnia żywe i dobrze odwzorowane kolory oraz wysoką jakość obrazu dzięki wykonanemu w technologii IPS 14-calowemu panelowi o rozdzielczości WUXGA (1920 x 1200 pikseli). Częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 60 Hz, a jasność 300 nitów.

Dodatkowo ekran wypełnia aż 85% powierzchni, a ultracienkie obramowanie ekranu tworzy efekt wylewania się obrazu poza ramy, dzięki czemu zapewnia większą immersję. W przeciwieństwie do tradycyjnych laptopów ekran Asus Vivobook S 14 Flip jest wyższy dzięki proporcjom 16:10, co zapewniając więcej przestrzeni roboczej i wygodniejszą pracę.

Ekran laptopa reaguje na dotyk, więc można używać go jako tabletu. Dedykowany rysik umożliwia pisanie, rysowanie i robienie notatek bezpośrednio na ekranie, co pozwala uwolnić kreatywność i zwiększyć wydajność pracy i nauki.

fot. ASUS

Gładzik z klawiaturą numeryczną

Klawiatura Asus Vivoobok S14 Flip ma wygodnie rozmieszczone klawisze, które mają dość długi skok, ale też niezłą czułość oraz są bardzo ciche. Klawiatura ma podświetlenie, dzięki czemu bez problemu można korzystać z laptopa także wtedy, gdy brakuje światła dziennego czy sztucznego.

Gładzik zapewnia sporą przestrzeń do wygodnego operowania kursorem. Co ciekawe, gładzik ten po wciśnięciu w odpowiednim miejscu wyświetla elektroniczną klawiaturę numeryczną NumberPad, niezwykle wygodną dla tych, którzy często muszą wprowadzać dane.

ASUS Vivobook S 14 Flip

Moc i wydajność

Asus Vivobook S14 Flip z łatwością spełnia wymogi platformy Intel EVO, więc doskonale radzi sobie ze wszystkimi zadaniami biurowymi, od podstawowych po całkiem zaawansowane, ale podoła także lekkim projektom graficznym. W zależności od wybranej konfiguracji może być bowiem wyposażony nawet w najnowszy 14-rdzeniowy procesor Intel 13, Core i9-13900H wyprodukowany w technologii 10 nm.

Laptop jest dostępny z 16 GB pamięci RAM DDR4 3200 MHz (8 GB na pokładzie + wymienne 8 GB SO-DIMM), którą można rozszerzyć do 24 GB, aby przyspieszyć pracę na kilku aplikacjach i wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Dysk SSD o pojemności do 1 TB zapewnia dużo miejsca na dane oraz szybki czas uruchamiania zarówno systemu operacyjnego Windows 11, jak i wszystkich programów.

Z procesorem współpracuje zintegrowana karta graficzna Intel Iris Xe, która pozwala na edycję, montaż zdjęć lub filmów. Oprócz pracy z programami graficznymi, Asus Vivobook S14 Flip może również zapewnić rozrywkę w wielu atrakcyjnych grach, choć oczywiście nie jest to laptop gamingowy.

System Windows 11

Nawet wysoka moc na niewiele się zda, jeżeli nie wspiera jej odpowiednie oprogramowanie. Najnowsza wersja systemu Windows oferuje wygodne oraz intuicyjne środowisko pracy. Korzystanie z laptopa ma być proste i przyjemne, a rzeczy dziać się niejako same, bez angażowania użytkownika i wymagania od niego specjalistycznej wiedzy. Nad bezpieczeństwem danych czuwa Windows Defender, który pracując w tle chroni przed wirusami i innymi zagrożeniami czyhającymi w sieci.

Przyjemnym i przydatnym rozwiązaniem jest PhoneLink, które ułatwia połączenie komputera ze smartfonem. Dzięki PhoneLink można na przykład z ekranu Vivooboka odpisywać na wiadomości czy wykonywać połączenia, także wideo. Mając smartfon podłączony poprzez PhoneLink nie trzeba odrywać się od pracy czy rozrywki, żeby na niego zerknąć i na przykład odpisać na wiadomość na jednym z wielu komunikatorów, których używamy w pracy oraz prywatnie.

Przesiadkę z innego komputera z systemem Windows ułatwia narzędzie Data Transfer. Microsoft podobnie jak producenci smartfonów chce sprawić, by zmiana urządzenia na nowe była szybka, wygodna i w miarę możliwości bezobsługowa.

Chłodna i cicha praca

Aby utrzymać wysoką wydajność przez cały czas pracy, Asus Vivoobok S14 Flip został wyposażony w technologię rozpraszania ciepła ASUS IceCool wykorzystującą zmodernizowane 8 mm i 6 mm rurki cieplne wraz z wentylatorami IceBlade dla efektywnego przyspieszenia odprowadzania ciepła. 79 łopatek wentylatora wykonanych jest z polimerów ciekłokrystalicznych, dzięki czemu są lżejsze i cieńsze niż w konwencjonalnych wentylatorach. Wentylator IceBlade wykorzystuje też łożysko hydrodynamiczne zapewniające cichą pracę.

Wszechstronne połączenia

Boki Asus Vivobook S14 Flip oferują pełną gamę portów umożliwiających podłączenie urządzeń zewnętrznych, takich jak: USB-A 2.0, HDMI, port typu A 3.2, port typu C z obsługą wyjścia ekranowego oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Całkiem nieźle, jak na tak wąski laptop.

ASUS Vivobook S 14 Flip

Podsumowanie

Asus Vivobook S14 Flip na platformie Intel EVO to laptop premium zachwycający szybkością procesora Intel Core i9-13900H, który pozwala błyskawicznie rozwiązywać zadania i zwiększać produktywność. Obrotowy zawias 360° pozwala wygodnie korzystać z jego mocy zarówno podczas pracy, jak i rozrywki czy odpoczynku. System Windows 11 oferuje mnóstwo wygodnych i dobrze przemyślanych rozwiązań sprytnie łączących urządzenia wielu producentów w spójne środowisko pracy.