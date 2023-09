ASUS przedstawia wyjątkową edycję Vivobook S 15 OLED BAPE

fot. ASUS

ASUS prezentuje wyjątkową edycję laptopa Vivobook S 15 OLED BAPE®, powstałą jako efekt niezwykłej współpracy z marką odzieżową A BATHING APE® (BAPE®). Ten laptop w limitowanej edycji zachwyci zarówno entuzjastów mody ulicznej, jak i miłośników technologii. Jest to pierwszy w historii zestaw ozdobiony charakterystycznym wzorem BAPE® Camo.

fot. ASUS

Edycja Vivobook S 15 OLED BAPE® oferuje prawdziwie unikatową i dotąd niespotykaną stylistykę, opartą na niepowtarzalnym motywie inspirowanym ikonicznym kamuflażem BAPE®. Model ten jest dostępny w dwóch przyciągających wzrok wersjach kolorystycznych: Green Camo i Blue Camo, które ozdabiają nie tylko samo urządzenie, lecz także towarzyszące mu akcesoria, takie jak kolekcjonerska figurka, myszka, torba i zestaw naklejek. To kompleksowe podejście doskonale oddaje esencję stylu BAPE®.

fot. ASUS

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition to nie tylko atrakcyjny wygląd, lecz także wyjątkowa moc obliczeniowa, potwierdzona certyfikatem Intel® Evo™. Model ten jest wyposażony maksymalnie w procesor Intel Core™ i9-13900H 13. generacji, który gwarantuje niezrównaną szybkość i wydajność. Dodatkowo, ma 16 GB pamięci LPDDR5 oraz niesamowity wyświetlacz OLED 2,8K o częstotliwości odświeżania 120 Hz, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się niezapomnianymi wrażeniami i doświadczyć najwyższej jakości podczas codziennej pracy. Wyposażony w pojemną baterię 75 Wh, pozwala użytkownikom skutecznie wykonywać zadania niezależnie od lokalizacji, jednocześnie podkreślając ich wyjątkowy styl.

Niezrównany styl i innowacyjność

Dla firm takich jak BAPE® czy ASUS ich własne społeczności fanów stanowią coś naprawdę wyjątkowego. W duchu jedności i idei jakie przyświecają zarówno ASUS Vivobook jak i BAPE®, powstał produkt, będący doskonałym przykładem połączenia świata mody i technologii.

Jesteśmy niezwykle zaszczyceni możliwością ogłoszenia tego wyjątkowego partnerstwa pomiędzy ASUS Vivobook a A BATHING APE® - współpracy, która ucieleśnia ducha streetwearu i przesuwa na nowy poziom granice designu. To debiut pierwszego w historii laptopa BAPE® oraz pierwszego laptopa inspirowanego modą uliczną z serii Vivobook

Z ogromną przyjemnością nawiązaliśmy współpracę z ASUS Vivobook, aby stworzyć limitowaną edycję produktu, która harmonizuje unikalny i pełen życia styl BAPE® z potężnymi i wydajnymi laptopami ASUS Vivobook. To partnerstwo wyraźnie podkreśla nasze zaangażowanie w dostarczanie produktów podążających z duchem mody, o wysokiej jakości, które doskonale oddadzą nasz charakterystyczny styl

Limitowana edycja Vivobook S 15 OLED BAPE® dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskiej – z laptopem w kolorze Cool Silver – i zielonej – z urządzeniem w kolorze Midnight Black. Oba warianty wyposażone są w metalową pokrywę zdobioną misternie zaprojektowanym wzorem kamuflażu BAPE® i ASUS, który wykonany został metodą fototrawienia. Na obudowie urządzenia znajdziemy również odblaskowe logo, które nadaje laptopowi niezwykły charakter klasy premium. Sprzęt ma ekskluzywne elementy projektu BAPE® także na touchpadzie, dolnej części urządzenia oraz w okolicach podparcia nadgarstków. Te charakterystyczne akcenty nadają mu wyjątkowego charakteru limitowanej edycji, czyniąc go wyróżniającym się na tle innych urządzeń. Model ten autentycznie oddaje ducha współpracy między ASUS Vivobook a BAPE®.

Unikalne akcesoria

By nadać całości wyjątkowego klimatu, Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition dostarczany jest z pakietem unikalnych akcesoriów w kolorze niebieskiego kamuflażu dla modelu Cool Silver lub zielonego dla modelu Midnight Black. Wyjątkowy projekt kamuflażu – stworzony specjalnie na potrzeby współpracy – uosabia idealne połączenie ponadczasowej estetyki z pełnym humoru stylem. Podstawą jest klasyczny motyw BAPE® ABC Camo, który słynie z ponadczasowego wyglądu i uniwersalności. By dodać całości uroku, marka BAPE® wprowadziła do projektu uwielbiane postacie BABY MILO® Friends, które wnoszą odrobinę radości i szaleństwa. Ze wzorem doskonale komponuje się również nazwa ASUS Vivobook, co stanowi harmonijne połączenie tożsamości obu marek. Całość uzupełnia ikoniczna postać BABY MILO® trzymająca Vivobooka.

fot. ASUS

To rozwiązanie zostało również wykorzystane w jedynej w swoim rodzaju torbie współtworzonej przez ASUS Design Center i BAPE®, która nie tylko ochroni laptopa przed przypadkowymi uszkodzeniami, ale również doda mu indywidualnego charakteru. Dzięki możliwości otwarcia pod kątem 180° i licznym kieszeniom, torba ta umożliwia komfortowe przechowywanie akcesoriów, takich jak mysz, zasilacz i wiele innych, gwarantując, że każdy z użytkowników będzie mógł z łatwością zabrać ze sobą wszystko czego potrzebuje, gdziekolwiek się uda.

fot. ASUS

Do zestawu dołączona jest także mysz z wymiennymi nakładkami: do każdej z nich dołączona jest czarna nakładka oraz niebieska lub zielona, w zależności od wariantu kolorystycznego. Czarna nakładka prezentuje mistyczny i modny styl, który doskonale uzupełnia szczególny wygląd laptopa. Wersje niebieska i zielona nawiązują do kolorystyki torby transportowej, zaś poręczny pasek umożliwia jej łatwe przenoszenie.

Zestaw uzupełnia sam BABY MILO® w postaci wyjątkowej figurki. Figurka ta jest dostępna wyłącznie w zestawie BAPE® Edition i przedstawia BABY MILO® trzymającego laptopa Vivobook BAPE® Edition.

fot. ASUS

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition wykracza poza pojęcie standardowego laptopa, oferując szereg dedykowanych akcesoriów i subtelnych detali. Współpraca pomiędzy ASUS Vivobook i BAPE ma na celu zapewnić, by każdy szczegół użytkowania był precyzyjnie dopracowany i nasycony nutką indywidualności i uroku limitowanej edycji.

Pracuj i baw się z łatwością

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition spodoba się nie tylko fanom mody i miłośnikom stylu streetwear, lecz także sprawdzi się w wielu różnych zadaniach, takich jak praca, nauka czy granie.

Zastosowany ekran OLED NanoEdge o rozdzielczości 2,8K i odświeżaniu 120 Hz pozwala przenieść wrażenia wizualne na zupełnie nowy poziom. Jego imponująca rozdzielczość i wysoka częstotliwość odświeżania sprawiają, że użytkownik będzie mógł cieszyć się niesamowitym obrazem o żywych kolorach, wysokiej ostrości szczegółów i płynnym ruchu. Bez względu na to, czy pracujesz nad zaawansowanymi graficznie projektami, oglądasz filmy, czy grasz, ten wyświetlacz zapewni niesamowite i ekscytujące wrażenia wizualne.

Napędzany przez maksymalnie ośmiordzeniowy procesor Intel® Core™ i9-13900H, Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition oferuje wyjątkową wydajność i szybkość działania. Przy taktowaniu do 5,4 GHz bez trudu poradzi sobie z wymagającymi zadaniami, takimi jak edycja wideo i praca wielozadaniowa. Jego moc i wysoka wydajność sprawiają, że stanowi on idealne rozwiązanie dla każdego, kto wymaga od komputera błyskawicznego i niezawodnego działania.

Aby zwiększyć wygodę użytkowania, notebook może pochwalić się pojemną baterią 75 Wh, która pozwala na ciągłą pracę bez konieczności częstego ładowania. Niezależnie od tego, czy pracujesz zdalnie, chodzisz na zajęcia, czy lubisz cieszyć się długimi godzinami grania, możesz być pewien, że Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition nadąży za twoimi potrzebami.

Dodatkowo, smukła i lekka konstrukcja laptopa sprawia, że jest on niezwykle poręczny, co pozwala zabrać go w dowolne miejsce bez większego problemu. Zastosowanie zaawansowanych opcji łączności, takich jak WiFi 6 (802.11 ax) i Bluetooth® 5.2, gwarantuje stabilną i szybką komunikację podczas pracy online, przesyłania strumieniowego czy grania.

Współpraca, która ZACHWYCI ŚWIAT

Nawiązanie współpracy pomiędzy ASUS Vivobook i BAPE® ma szczególne znaczenie, ponieważ BAPE® obchodzi w tym roku 30. rocznicę swojego istnienia. Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition oddaje tym samym hołd dziedzictwu obu marek, łącząc najnowocześniejsze technologie z kultowym stylem BAPE®. Poprzez połączenie modnej estetyki z potężną wydajnością, ASUS Vivobook i BAPE® są gotowi zachwycić świat tą elitarną współpracą.

Dostępność i cena

ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition będzie dostępny w Polsce od 21 września w cenie 5999 zł. Z okazji premiery sprzętu producent przygotował również specjalną promocję. Pierwsze osoby, które dokonają zakupu Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition w sklepie ASUS, otrzymają voucher o wartości 250 zł do wykorzystania w sklepie Warsaw Sneaker Store – liczba promocyjnych sztuk ograniczona (szczegóły w regulaminie promocji dostępnym w sklepie ASUS).