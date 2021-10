Atak hackerski zakłócił prace amerykańskich stacji telewizyjnych grupy Sinclair

Źródło: Wikipedia / © James G. Howes

Niezidentyfikowana grupa cyberprzestępców wzięła na cel amerykańską korporację Sinclair Broadcast Group. W wyniku ataku typu ransomware pracownicy firmy utracili dostęp do serwerów oraz stacji roboczych, hackerzy zaszyfrowali część danych niezbędnych do realizacji transmisji. Ponadto cyberprzestępcom udało się wykraść poufne dane zgromadzone na firmowych serwerach oraz zablokować dostęp do skrzynek mailowych pracowników.

Problemy z dostępem do wewnętrznej sieci komputerowej wymusiły transmitowanie części programów nadawanych na żywo bez oprawy graficzne. Jedynie wcześniej zarejestrowane i zmontowane materiały udało się wyemitować w docelowej formie. W ciągu pierwszych godzin od wyprowadzenia ataku firma informowała widzów, że doszło do awarii systemów informatycznych, dopiero po wielu godzinach od wyprowadzenia ataku przyznano, że stacja znalazła się na celowniku cyberprzestępców.

Przedstawiciele Sinclair pracują obecnie nad oszacowaniem skali ataku. Korporacja chce ustalić, jakie dane padły łupem hackerów, aby podjąć dalsze kroki z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz wrażliwych danych pracowników. Ponadto zespół ds. cyberbezpieczeńśtwa nadal pracuje nad przywróceniem firmowej sieci do pełnej sprawności, gdyż nie udało się jeszcze w stu procentach naprawić szkód wyrządzonych przez hackerów.

Jak poinformował serwis Wirtualne Media, to nie pierwszy atak tego typu wymierzony w ostatnim czasie w korporacje medialne. W marcu 2021 roku cyberprzestępcy zakłócili nadawanie transmisji australijskiej stacji 9 News, zaś w czerwcu celem ataku hackerów padły lokalne stacje amerykańskiej korporacji Cox Media Group.