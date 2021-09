Logi Bolt USB poprawi jakość i bezpieczeństwo połączeń bezprzewodowych

Źródło: Logitech

Przy zakupie myszki czy klawiatury rzadko zastanawiamy się nad funkcjonalnością dongle’a USB odpowiedzialnego za przechwytywanie danych z urządzeń peryferyjnych. Po wpięciu ma po prostu działać, interesujemy się przede wszystkim na to, co oferują same akcesoria. Tymczasem zespół Logitech postanowił zwrócić naszą uwagę na ten z pozoru nieistotny element. Nowy odbiornik Logi Bolt USB ma poprawić nasz komfort pracy oraz zabawy podczas korzystania z bezprzewodowych akcesoriów.

Logi Bolt USB powstał po to, aby zastąpić wszystkie dotychczasowe odbiorniki wykorzystywane w parze z bezprzewodowymi urządzeniami od firmy Logitech. Sprzęt wykorzystuje do komunikacji moduł Bluetooth Low Energy z trybem wyłącznie bezpiecznych połączeń (Mode 1, Level 4), co oznacza, że wszystkie dane przekazywane pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem są szyfrowane. Funkcja ta może zainteresować przede wszystkim użytkowników biznesowych, ale Logi Bolt USB powstał nie tylko dla tej grupy odbiorców.

Logi Bolt ma zadbać także o stabilniejsze połączenie z naszymi bezprzewodowymi gadżetami. Według specyfikacji technologicznej udostępnionej przez producenta nowy nadajnik zapewni stabilne połączenie na dystansie do 33 metrów i aż ośmiokrotnie zmniejszy średnie opóźnienie względem standardowych odbiorników bezprzewodowych. A to z kolei przełoży się m.in. na lepszą kontrolę tego, co dzieje się na ekranie podczas grania.

Logi Bolt USB jest kompatybilny ze wszystkimi najpopularniejszym systemami operacyjnymi. Obsłuży komputery w Windowsem, macOS, Linuksem i Chrome OS oraz sprzęty mobilne z iOS-em i Andoidem na pokładzie. Data premiery urządzenia nie jest jeszcze znana, wiadomo natomiast, ile przyjdzie nam za nie zapłacić. Logi Bolt USB wyceniono na 59,90 zł.