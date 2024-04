Atari wskrzesza klasyczną markę gier wideo – Infogrames

fot. Infogrames

W latach 90. XX wieku nazwa ta pojawiła się w wielu popularnych tytułach na prawie każdej platformie, a bodaj najbardziej znaną ich grą jest legendarne Alone in the Dark z 1992 roku. Teraz Infogrames powróci jako nowa marka wydawnicza w spółce giełdowej Atari.

Co ciekawe, nieco ponad dwadzieścia lat temu odbył się proces odwrotny – francuskie Infogrames Entertainment kupiło prawa do amerykańskiej marki Atari i z czasem zmieniło nazwę całej firmy.

Nowe Infogrames będzie publikować i dystrybuować gry, „które wykraczają poza podstawowe portfolio własności intelektualnej związanej z marką Atari”. Strona internetowa informuje nas również, że będzie zarządzać swoim katalogiem „poprzez rozszerzenie dystrybucji cyfrowej i fizycznej”, a także opracowywanie „nowych kolekcji i sequeli”. Zachowanie dla przyszłych pokoleń gier jest również „kluczowym elementem misji” Infogrames.

Infogrames zacznie budować swoje portfolio IP i oprogramowania „głównie poprzez przejęcia”, co jest taktyką, którą francuska firma kierowała się również na przełomie wieków, gdy przejęła m.in. GT Interactive z takimi markami, jak Unreal, Driver czy Oddworld. Celem będzie zabezpieczenie starszych marek, które firma pierwotnie opublikowała w latach 80. i 90. XX wieku.

Mówiąc o przejęciach, ogłoszono również, że Infogrames kupił gry Totally Reliable Delivery Service wraz z powiązanymi „znakami towarowymi i przynależnymi aktywami” od tinyBuild.

