Kolejny nostalgiczny remake klasycznej konsoli Atari

fot. Atari

Jeśli jesteś dzieckiem przełomu lat 70. i 80. wciąż tęskniącym za wspaniałymi 8-bitowymi czasami, Atari ma dla ciebie kolejny powrót do przeszłości. Kultowa marka właśnie zapowiedziała konsolę Atari 7800+, nowoczesny remake modelu z 1986 roku. W zeszłym roku Atari wprowadziło na rynek odświeżoną wersję konsoli Atari 2600+, którą 7800+ ma przebić dzięki kilku poprawkom i ulepszeniom.

Krótka lekcja historii dla mniej zorientowanych w dziejach elektronicznej rozrywki. Oryginalne Atari 7800 pojawiło się zaledwie kilka lat po gigantycznym krachu gier wideo z 1983 roku. Tym razem jednak Atari nakazało deweloperom przesyłanie gier do zatwierdzenia, aby uniknąć zalewu kiepskich tytułów.

fot. Atari

Było to podejście szlachetne choć daremne, ponieważ Atari 7800 pojawiło się w tym samym roku, co całkiem znana konsola Nintendo Entertainment System, która szybko skradło serca graczy dzięki pewnej pionierskiej platformówce z bohaterem o imieniu Mario, a także innym legendarnym obecnie grom.

Współczesne 7800+ to remake o eleganckim, nowoczesnym i bardziej kompaktowym designie z charakterystycznym aluminiowym pasem znanym z europejskiej wersji pierwowzoru. Obsługuje zarówno format panoramiczny, jak i tradycyjne 4:3, dzięki czemu zapewnia doskonałe wrażenia z grania w stylu retro. No i oczywiście łatwo podłączyć je do nowoczesnych telewizorów i monitorów poprzez HDMI.

Obsługuje oryginalne kartridże do 7800, a także te do 2600, zarówno z oryginalnymi grami Atari, jak i tytułami innych producentów. W zestawie znajduje się również kabel USB-C do ładowania, ale już zasilacz trzeba sobie samemu zorganizować.

Konsola jest wyceniona na 129,99 dolarów i jest dostarczana z jednym bezprzewodowym gamepadem CX78+ oraz nową grą przygodową o nazwie Bentley Bear's Crystal Quest – kontynuacją klasycznego Crystal Castles.

fot. Atari

Nostalgiczni fani mogą również zapragnąć kupić 10 innych nowych kartridży z grami, w tym Asteroids Deluxe i Epyx Games Collection, wśród których znajdziemy łamiący joysticki klasyk, czyli kultowe niegdyś Summer Games.

Dołączony bezprzewodowy gamepad zapewnia klasyczną konfigurację sterowania dwoma przyciskami w kompaktowej obudowie. Można go również nabyć oddzielnie, wraz z bezprzewodowym joystickiem CX40+, oba w cenie 35 dolarów jako dodatki.

fot. Atari

Bezprzewodowy joystick CX40+ to współczesna replika oryginalnych joysticków z klasycznym drążkiem i pojedynczym przyciskiem. Oba bezprzewodowe kontrolery są kompatybilne z nowymi konsolami 7800+, 2600+, a nawet starszym sprzętem Atari.

Dobrym rozwiązaniem jest zamówienie w przedsprzedaży zestawu Atari 7800+ Mega Bundle za 170 dolarów, co pozwala zaoszczędzić 30 dolarów. Zestaw ten zawiera również joystick CX40+ i CX30+ Paddle Pack.

fot. Atari