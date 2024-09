Atmosfera na planie Minecraft nie była najlepsza. Jeden z aktorów "był wściekły i dużo krzyczał"

Minecraft będzie aktorską adaptacją gry o tym samym tytule z gwiazdorską obsadą. Poza Jackiem Blackiem jest w niej również m.in. Jason Momoa. Okazuje się, że aktor na planie nie wprowadza najlepszej atmosfery.

Takie informacje pojawiły się od YouTuberki Valkyrae, która ma gościnnie wystąpić w produkcji i widziała ją "od kuchni". Zapytana o najgorsze doświadczenie w swoim życiu z celebrytą, odpowiedziała:

Jak mam to powiedzieć... Film Minecraft. Mam gościnną rolę w tym filmie. Dlatego powiedziałabym, że Jason Momoa.

Po prostu widziałam, jak źle traktował część ekipy, co było rozczarowujące. To było po bardzo intensywnej scenie, więc może nadal był w roli. Nie wiem. Byłam zaskoczona sposobem, w jaki traktował część ekipy.

Był bardzo, bardzo wkurzony na nich, że robili coś nie tak. Przygotowanie do zdjęć i tak dalej. Był wściekły i dużo krzyczał. Pomyślałam sobie: "Stary, to nie są dobre warunki do pracy. Nie chciałabym tak pracować."