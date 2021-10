Attack on Titan - zwiastun sezonu 4B. Kiedy premiera?

fot. MAPPA

Studio MAPPA podzieliła 4. sezon Attack on Titan na dwie części. Emisja pierwszej z nich trwała od grudnia 2020 roku do końca marca 2021 roku. To niezwykle popularne anime powróci z drugą częścią serii, czyli z 17. odcinkiem 9 stycznia 2022 roku w Japonii.

Wraz z ogłoszeniem daty premiery sezonu 4B do sieci trafił zwiastun. Widać w nim, że walka między Erenem a Rainerem rozgorzała na dobre, podobnie jak wojna między Marley a Paradis. Z kolei Hanji podtrzymuje rannego Leviego. Jest też Zeke, który spowodował jego obrażenia. A Mikasa trzyma w ręce swój charakterystyczny czerwony szalik, co jest symbolicznym gestem. Na samym początku możemy zobaczyć tajemniczy słup światła, który pojawił się już wcześniej na grafice promocyjnej drugiej części 4. serii. Można dostrzec, że zmieniła się nieco jego kolorystyka na bardziej niebieską. Ten krótki, ale intensywny zwiastun, zapowiadający wielkie emocje w finałowym sezonie, możecie zobaczyć poniżej.

Anime Attack on Titan powstaje na podstawie mangi o tym samym tytule. Jej autorem jest Hajime Isayama. Ostatni rozdział japońskiego komiksu, zamykający historię, trafił do sprzedaży w kwietniu 2021 roku. Attack on Titan jest jedną z najlepiej sprzedających się mang w historii. Liczba sprzedanych egzemplarzy wynosi ponad 100 milionów.