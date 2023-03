Avatar 2 online. Data premiery w platformach VOD ujawniona

fot. materiały prasowe

Gdy filmy kończą swoją przygodę w kinach, najpierw wchodzą do platform PVOD, czyli tych, w których trzeba wykupić dostęp do filmu za określoną kwotę. Avatar 2 online będzie najpierw dostępny w takich portalach. Oficjalnie ogłoszono, że światowa premiera w wersji cyfrowej odbędzie się 28 marca 2023 roku. Wraz z filmem w tych serwisach będą dostępne materiały dodatkowe o kulisach trzeciego najbardziej dochodowego filmu w historii. Nie mamy na ten moment potwierdzenia, czy platformy tego typu w Polsce również będą mieć film w ofercie tego samego dnia, ale przeważnie do tej pory data premiery pokrywała się ze startem dystrybucji w Polsce.

Avatar: Istota wody online

Na ten moment w grę wchodzą tylko tego typu portale streamingowe. Nie wiadomo, kiedy Avatar 2 trafi do Disney+, czyli do serwisu streamingowego opartego na subskrypcji oraz na Blu-ray i DVD. Biorąc pod uwagę, że 28 marca film wejdzie na PVOD, Disney+ może być możliwy w kwietniu lub maju. Pewnie zależy od poziomu sprzedaży wersji cyfrowej widowiska.

Gdy polska data premiery w wersji cyfrowej Avatara 2 zostanie potwierdzona, na pewno Was o tym poinformujemy.

Avatar 2 i inne kontynuacje - chronologia powstawania filmów