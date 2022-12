Avatar 2: Rosjanie dążą do legalizacji pirackiej wersji filmu. Będzie ich to słono kosztować

20th Century Studios

Tak jak wiele innych gigantów, tak też Disney podjął decyzję o rezygnacji nadawania filmów i animacji w państwie rosyjskim. Tym samym przekreślając szansę na udostępnienie kontynuacji Avatara. Mimo to kina nie mają zamiaru zaprzepaścić okazji na wzbogacenie się. Dlatego też Rosyjskie Stowarzyszenie Właścicieli Kin zapowiedziało, że będzie dążyć do legalizacji pirackich kopii filmu, tak aby produkcja trafiła na wielkie ekrany w różnych częściach kraju. Wiązałoby się to z naruszeniem praw autorskich wytwórni 20th Century Films, co oczywiście będzie skutkować wysokimi karami. Informacje przekazał rosyjski serwis Izvestia.

Avatar 2 - cena za piractwo

Wysokie kary za złamanie praw autorskich to wciąż niejedyna finansowa kwestia. Aby film mógł pojawić się w repertuarach kinowych, właściciele firm najpierw muszą zdobyć potrzebną kopię. A to nie jest takie proste, gdyż za wszystko trzeba płacić. Zwłaszcza w takim przypadku.

Portal Izvestia podał, że ceny wahają się od 50 tys. rubli (790 dolarów) do nawet 1 miliona rubli (16 tys. dolarów). Przeskok cenowy uzależniony jest od jakości materiału. Jeśli chodzi o wersję budżetową, należy spodziewać się filmu średnich lotów, który nakręcono kamerą w kinie. Najdroższe kopie to te najbardziej ekskluzywne - jakością dorównują oryginałowi.

Co ciekawe wielu filmowców stroni od tego pomysłu, zwłaszcza że w okresie świątecznym zapowiedziano nadawanie krajowych produkcji. Dlatego też możliwe jest, że film ukaże się w Rosji dopiero za jakiś czas. Tak czy tak przed Rosyjskim Stowarzyszeniem Właścicieli Kin stoi duże wyzwanie, by przeforsować zmiany w systemie. Musi ono objeść wymagany przez Ministerstwo Kultury certyfikat dystrybucji.

Avatar 2 - premiera światowa 16 grudnia 2022.