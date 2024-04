Avatar 3 - Zoe Saldaña obiecuje wielki powrót. Chodzi o bestię z jedynki

Fot. Materiały prasowe

Zoe Saldana w programie The Tonight Show poinformowała widzów, że niedawno wezwano ją na dokrętki do Avatara 3. Aktorka od 2009 roku wciela się w Neytiri, główną bohaterkę franczyzy. W rozmowie z prowadzącym Jimmym Fallonem ujawniła, że w nadchodzącym filmie na duży ekran powróci Ikran. To latająca bestia, którą Neytiri dosiadała w jedynce. Stworzenie służyło Na’vi jako środek transportu, ale było także używane w walce.

Avatar 3 - co może oznaczać powrót Ikrana?

Neytiri w pierwszej części Avatara została przedstawiona jako jedna z najsilniejszych wojowniczek swojego plemienia. W sequelu Kształt wody przyjęła jednak trochę bardziej bierną rolę, a na pierwszy plan wkroczyły jej dzieci. Dopiero w finale doczekała się mocniejszej sceny. Możliwe jednak, że powrót Ikrana zwiastuje także powrót do jej wojowniczych korzeni i znów zobaczymy ją w akcji. Może to także oznaczać, że bohaterka wróci w rodzinne strony, a Jake znów ruszy w drogę, by zyskać kolejnych sojuszników. W końcu jak zapowiedziano już wcześniej, w 3. części pojawi się kolejne plemię, tym razem związane nie z wodą, a z ogniem.

