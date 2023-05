Avatar Cloud Engine od NVIDIA zrewolucjonizuje gry?

fot. NVIDIA

W trakcie targów Computex 2023 NVIDIA przedstawiła fascynujące informacje na temat sztucznej inteligencji, zaprezentowała ultraprzenośne 14-calowe laptopy NVIDIA Studio stworzone z myślą o twórcach i graczach, technikę Avatar Cloud Engine, monitory z techniką ULMB 2 oraz nową wtyczkę DLSS 3 dla Unreal Engine 5. Opublikowano także najnowsze sterowniki Studio oraz Game Ready.

Nadchodzące laptopy wyposażone są w karty graficzne GeForce RTX z serii 40 oraz są wspierane przez platformę NVIDIA Studio. Zapewniają artystom niezwykłą mobilność oraz jeszcze więcej możliwości twórczych dzięki lżejszym i cieńszym konstrukcjom, które znacząco przewyższają poprzednią generację pod względem wydajności. Wśród nich znajdują się modele takie jak: Acer Swift X 14, ASUS Zenbook Pro 14, GIGABYTE Aero 14, Lenovo Slim Pro 9i 14 oraz MSI Stealth 14.

Kodowanie scen w czasie rzeczywistym

Niedawno wprowadzona wersja Video Codec SDK 12.1 oferuje nowy sposób na przyspieszenie kodowania wideo poprzez wykorzystanie wielu enkoderów NVENC, które zwiększają prędkość kodowania o niemal 80%. Dzięki temu czas eksportu wideo skraca się o połowę, a jakość obrazu pozostaje bez zmian. Capcut, popularna aplikacja do edycji filmów, jest pierwszym oprogramowaniem, które w pełni wykorzystuje tę technikę na kartach graficznych RTX z dwoma lub więcej enkoderami.

As w rękawie

W trakcie otwarcia targów Computex, założyciel i prezes NVIDIA, Jensen Huang, ogłosił również Avatar Cloud Engine (ACE). To narzędzie sprawia, że postacie niezależne w grach zyskują inteligencją i mogą wchodzić w interakcje z graczem w naturalnym języku dzięki działaniu sztucznej inteligencji. Deweloperzy będą mogli skorzystać z ACE do budowania i implementowania unikatowych dialogów oraz animacji w swoich grach i aplikacjach.

Zaprezentowano również wersję demonstracyjną narzędzia wykorzystującego ACE, pod tytułem Kairos. Stworzone we współpracy ze studiem Convai oraz NVIDIA Lightspeed Studios, które jest prowadzone przez dyrektora kreatywnego NVIDII, Gabriele Leone. Wykorzystując karty graficzne GeForce RTX z serii 40, Kairos daje nam wgląd w przyszłość gier, gdzie twórcy będą mogli wykorzystać NVIDIA ACE do budowy bardziej interaktywnych i angażujących postaci niezależnych z pomocą SI.

Techniki DLSS i Reflex wspierają nowe gry

Adopcja DLSS postępuje szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Obecnie DLSS wykorzystuje ponad 300 gier i aplikacji. Jeszcze 5 miesięcy temu liczba ta wynosiła 250.

Diablo IV oficjalnie zadebiutuje 6 czerwca z DLSS 3, a nabywcy edycji Digital Deluxe i Ultimate mogą rozpocząć rozgrywkę już cztery dni wcześniej. DLSS 3 pomoże graczom z kartami GeForce RTX serii 40 pomnożyć wydajność średnio ponad 2 razy i osiągnąć poziom ponad 170 klatek na sekundę w rozdzielczości 2560x1440 na karcie GeForce RTX 4070. Więcej informacji w artykule o premierze Diablo IV.

Lista gier, które otrzymają wsparcie DLSS:

Diablo IV (od 6 czerwca z DLSS 3 i Reflex)

(od 6 czerwca z DLSS 3 i Reflex) System Shock (już dostępna z DLSS 2)

(już dostępna z DLSS 2) Honor of Kings: World (premiera z DLSS 3 i ray tracingiem)

Ash Echoes (premiera z DLSS 3 i ray tracingiem)

(premiera z DLSS 3 i ray tracingiem) Legend of Ymir (premiera z DLSS 3 i ray tracingiem)

Party Animals (premiera z DLSS 2 i Reflex)

Technika NVIDIA Reflex to obowiązkowa pozycja dla każdego gracza. Zmniejsza opóźnienie systemowe, przez co akcje i ruchy gracza są szybsze, a to daje znaczącą przewagę w grach stawiających na bezpośrednią rywalizację, natomiast tytuły dla jednego gracza stają się bardziej responsywne. Oto lista najnowszych gier ze wsparciem techniki Reflex:

Redfall (już dostępna z Reflex i DLSS 3)

(już dostępna z Reflex i DLSS 3) Returnal (już dostępna z Reflex i DLSS 3) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 52%

(już dostępna z Reflex i DLSS 3) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 52% The Lord of the Rings: Gollum (już dostępna z Reflex, DLSS 3 i DLAA) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 56%

(już dostępna z Reflex, DLSS 3 i DLAA) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 56% Diablo IV (dostępna od 6 czerwca z Reflex i DLSS 3) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 67%

(dostępna od 6 czerwca z Reflex i DLSS 3) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 67% Metal: Hellsinger (aktualizacja z Reflex już wkrótce) - Reflex obniża opóźnienia nawet o 27%

Nowy sterownik Game Ready dla Diablo IV i System Shock oraz majowy sterownik Studio

NVIDIA opublikowała dzisiaj nowe sterowniki Game Ready dla kart graficznych GeForce, które zawierają optymalizacje dla wyczekiwanego Diablo IV, a także remake’u kultowej gry System Shock z DLSS 2.

Gotowy do pobrania jest także nowy sterownik Studio, który zawiera aktualizacje SI dla MAGIX VEGAS Pro, D5 Render, Jianying oraz VLC Media Player. W aktualizacji znalazły się także optymalizacje modeli SI dla aplikacji WinML, takich jak Adobe Photoshop, Lightroom, ON1, DxO i wielu innych.

Technika G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2 już dostępna

Od 2015 roku technika Ultra Low Motion Blur (ULMB) zapewnia profesjonalnym graczom dodatkową wyrazistość ruchu. Na targach Computex zaprezentowano technikę G-SYNC Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) z ponad 1000 Hz efektywnej wyrazistości ruchu. W porównaniu do pierwowzoru, ULMB 2 oferuje pełne odświeżanie tła, prawie 2 razy wyższą jasność i praktycznie zero przeplotu.

Technika ULMB 2 jest już dostępna za darmo dla kompatybilnych monitorów po aktualizacji oprogramowania.