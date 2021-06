Avatar: Frontiers of Pandora to nowa historia i bohaterowie. Są pierwsze szczegóły

fot. Ubisoft

Avatar: Frontiers of Pandora zapowiedziano na konferencji Ubisoftu podczas E3 2021. Wtedy też zdradzono, że premiera zaplanowana została na rok 2022. Można spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach kampania marketingowa wystartuje z pełną mocą i dostaniemy mnóstwo szczegółów na temat tej produkcji. Pewne informacje pojawiają się w sieci już teraz - dostaliśmy m.in. pierwsze detale na temat fabuły.

Luigi Priore z Disney & Pixar Games udzielił wywiadu dla serwisu VentureBeat, w którym wypowiedział się na temat historii oraz powiązań z filmami. Okazuje się, że gra zaoferuje zupełnie nową opowieść, która ma być częścią kanonu.

To nowa historia z nowymi bohaterami. Stanie się częścią kanonu. Pomysł jest taki, by była to część historii wielkiej franczyzy związanej z Pandorą, ale jednocześnie, by nie robić z tego gry na podstawie filmu. To zupełnie nowy otwarty świat, nowe postacie. Dlatego nazwaliśmy to Frontiers of Pandora. Ponieważ akcję osadzono w nowych rejonach Pandory.

Avatar: Frontiers of Pandora zmierza na PC oraz konsole nowej generacji, PlayStation 5 i Xbox Series S/X.