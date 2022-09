Diablo 4 - wkrótce wystartują zamknięte beta testy. Jak się do nich dostać?

fot. Blizzard Entertainment

Diablo 4 nie ma jeszcze ustalonej daty premiery, wiemy jedynie, że gra ma trafić na rynek kiedyś w 2023 roku. Okazuje się jednak, że gracze nie będą musieli czekać tak długo, by własnoręcznie sprawdzić tę produkcję. Firma Blizzard poinformowała, że już wkrótce mają wystartować zamknięte beta testy, które pozwolą zapoznać się z zawartością end game, czyli przeznaczoną dla postaci na najwyższym poziomie doświadczenia. Na taki krok zdecydowano się z kilku powodów: przede wszystkim ze względu na chęć uniknięcia fabularnych spojlerów, a także z uwagi na to, że dla wielu graczy to właśnie end game jest głównym daniem w tego typu produkcjach.

Zamknięta beta Diablo 4 ma wystartować "wkrótce" na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Dodatkowo już na tym etapie będzie można skorzystać z opcji cross-play i cross-progression, pozwalających na granie z osobami na innych platformach i przenoszenie postępów między urządzeniami. Warto jednak zaznaczyć, że osoby, które wezmą udział w testach nie będą mogły dzielić się swoimi wrażeniami czy materiałami w sieci.

Jak wziąć udział w zamkniętych testach? Wystarczy jedynie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych na swoim koncie Battle.net. Niestety samo to nie gwarantuje udziału w becie. Z oficjalnego wpisu wynika, że zaproszenia otrzymają te osoby, które niedawno spędziły "znaczny czas" w trybach end game w Diablo 2: Resurrected i Diablo III. Zaproszenia rozsyłane będą do 18 listopada.

fot. Blizzard Entertainment

Co jednak jeśli się nie załapaliście? W takim razie nie pozostanie Wam nic innego, jak tylko czekać na otwartą betę, która wystartuje na początku 2023 roku.

Jeśli nie dostałeś zaproszenia do zamkniętej bety Diablo IV do 18 listopada, to znaczy, że nie zostałeś wybrany do udziału w niej. Nie przejmuj się, publiczne testy rozpoczną się na początku przyszłego roku - czytamy na oficjalnej stronie.