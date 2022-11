Avatar: Istota wody - wyczekiwane widowisko z premierą także w Chinach

20th Century Studios

Avatar to najbardziej dochodowy film w historii kina. Siłą rzeczy ten fakt napędzi zainteresowanie filmem Avatar: Istota wody, ale czy będzie to wystarczające, aby obwieścić sukces komercyjny? Ostatnio pojawiły się słowa reżysera, Jamesa Camerona, że aby film się zwrócił, zarobki będą musiały przekroczyć 2 miliardy dolarów. Czy to możliwe? Łatwo nie będzie, ale pomocna w tym będzie na pewno premiera w Chinach.

W czasie pandemii Chiny odsunęły na bok hollywoodzkie hity, a w szczególności filmy Disneya i Marvela. Jednak pierwsza część Avatara była tak popularna w tym kraju (zarobiono wówczas 260 mln dolarów), że trudno było sobie wyobrazić sytuację, aby Istota wody tam jednak nie zadebiutowała. Stanie się to dokładnie 16 grudnia, zatem tego samego dnia co w USA. Informacja o kinowej premierze w Chinach podał oficjalny profil Disneya na Weibo.

W Chinach mieliśmy też powrót pierwszego Avatara do kin IMAX w marcu 2021 roku. Zarobiono wówczas dodatkowe 58 milionów dolarów, zatem Chiny mogą rzeczywiście mocno czekać by powrócić na Pandorę. Premiera w Polsce także 16 grudnia.

Avatar: Istota wody