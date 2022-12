Avatar: Istota wody - portret kobiecej siły w filmie bije na głowę MCU i DCU. Tak mówi James Cameron

fot. materiały prasowe

Reżyser filmu Avatar: Istota wody udzielił ostatnio wywiadu portalowi Variety, w którym rozwodził się na temat kobiecej siły. To ona ma napędzać fabułę zbliżającej się kontynuacji. Doskonale wiemy, że seria obfituje w ważne postaci kobiece, niemniej jednak ucieleśnieniem mocy płci pięknej pozostaje niezmiennie Neytiri. Bohaterka przyćmiła wiele fikcyjnych charakterów w pierwszym filmie i wciąż uznawana jest za główny przykład silnej natury kobiet. James Cameron opowiadając o nowym przedstawieniu Neytiri w Avatarze: Istocie wody, podkreślił, że realizowany portret kobiecej potęgi jest bardziej odkrywczy niż to, co można znaleźć w MCU i DCU.

James Cameron - wypowiedź

Mężczyzna stwierdził, że rola Neytiri jako ciężarnej łowczyni i wojowniczki w kontynuacji przewyższa obraz kobiecej siły w produkcjach MCU i DCU. Cameron przyznał, że zdecydował się na ciąże bohaterki, by przełamać pewne granice.

Wszyscy zawsze mówią o kobiecej sile. Ale co jest tak wielką częścią życia kobiety, której my, jako mężczyźni, nie doświadczamy? Pomyślałem, że jeśli naprawdę mam postawić na autentyczność, to niech będzie to kobieta wojownik, która jest w szóstym miesiącu ciąży podczas bitwy. Stwierdziłem: "Zdejmijmy prawdziwe granice". Dla mnie to był ostatni bastion, którego nie widać. Wonder Woman i Kapitan Marvel - wszystkie te niesamowite kobiety pojawiają się, ale nie są mamami. Nie są w ciąży, gdy walczą ze złem.

Wydaje się, że reżyser chciałby, aby więcej osób odpowiedzialnych za główne franczyzy znalazło kreatywne sposoby na ucieleśnienie kobiecej siły. Wizja ciąży Neytiri to poniekąd wezwanie do działania dla innych twórców, którzy powinni wzmocnić portret silnych kobiecych bohaterek w swoich dziełach.

Avatar: Istota wody - premiera 16 grudnia 2022.