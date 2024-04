Awatar: Legenda Aanga - animowany spin-off zostaje opóźniony! Kiedy premiera?

fot. materiały prasowe

Paramount opóźnił film Aang: The Last Airbender, co oznacza, że nie zobaczymy spin-offu Awatara: Legendy Aanga w 2025 roku. Pierwotnie animacja miała zadebiutować 10 października. Nową datę premiery wyznaczono na 20 stycznia 2026 roku.

Produkcja jest efektem współpracy Paramount z Nickelodeon Studios. Przypomnijmy, że głównym bohaterom głosu użyczą Dave Bautista oraz Eric Nam. Choć szczegóły fabularne pozostają tajemnicą, wiadomo, że Bautista odegra złoczyńcę. Natomiast Nam odtworzy postać Aanga. Oprócz nich w obsadzie głosowej są także Dionne Quan, Jessica Matten i Roman Zaragoza.

Reżyserami projektu są William Mata oraz Lauren Montgomery, która pracowała nad serialem telewizyjnym o Aangu. Twórcy serii, Michael DiMartino i Bryan Konietzko, pełnią funkcje producentów wykonawczych wraz z Erickiem Colemanem.

O projekcie wciąż nie ma wielu informacji. Natomiast wiemy, że produkcja będzie częścią filmowej trylogii. Wszystkie części będą opowiadać samodzielne historie.

