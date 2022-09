Avatar: Istota wody - Stephen Lang o postaci Quaritcha

fot. materiały prasowe

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu Avatar: Istota wody. Jednak we wrześniu do kin trafi również pierwsza część, aby przypomnieć widzom o świecie Pandory. Stephen Lang, który w produkcji wcielił się w postać Quaritcha, głównego antagonisty, wyjawił swoją refleksję na temat postaci. Otóż stwierdził, że tworząc kreację chciał znaleźć cechy, które sprawiły, że Quaritch stał się liderem. Stwierdził, że jest on odważny, daje przykład, budzi szacunek, zatem ma wiele pozytywnych cech. Jedyny problem to, że nie wpasował się w klimat Pandory.

W filmie Avatar: Istota wody Jake i Neytiri po wydarzeniach z poprzedniej produkcji założyli rodzinę i żyją spokojnie na Pandorze. Jednak powrót korporacji RDA na planetę sprawia, że zostają zmuszeni do ucieczki na wyspiarskie rejony, na których rządzi plemię Metkayina.

Avatar: Istota wody - zdjęcia

Avatar: Istota wody

Avatar: Istota wody - obsada

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Jemaine Clement, Stephen Lang, Michelle Yeoh i Oona Chaplin. Reżyseruje twórca pierwszej części James Cameron.

Avatar: Istota wody - premiera filmu w Polsce 16 grudnia 2022 roku. Natomiast odnowiona wersja Avatara trafi do polskich kin 23 września.