Avenger Field - Renee Zellweger gwiazdą serialu Peacock o II Wojnie Światowej

Powstanie serial Avenger Field, którego akcja dzieje się w czasach II Wojny Światowej. Gwiazdą i producentką wykonawczą projektu jest laureatka Oscara Renée Zellweger. Serial powstaje dla platformy Peacock.

Główną scenarzystką i showrunnerką projektu jest Felicia D. Henderson (Marvel’s The Punisher). Susanna White pełni funkcję reżyserki i producentki wykonawczej. MGM Television, należące do Zellweger Big Pictures Co, Toluca Pictures i North Rose Pictures odpowiadają za produkcję serialu.

Avenger Field - o czym serial?

Produkcja opowiada o odważnych kobietach, które prowadziły tajny, żeński program sił powietrznych USA o nazwie WASPS, aby walczyć z Hitlerem. Liderką grupy była Jackie Cohran, w którą wcieli się Zellweger. Kobiety te walczyły ze sceptycyzmem wokół programu, systemem, a nawet sabotażami, aby doprowadzić projekt do sukcesu.

