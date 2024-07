Czy bracia Russo wyreżyserują Avengers 5 & 6? Kevin Feige odpowiada żartobliwie

Marvel

Na początku tego tygodnia prestiżowe zagraniczne serwisy z Hollywood Reporter i Deadline na czele poinformowały, że bracia Russo – twórcy najbardziej dochodowego filmu MCU, czyli Avengers: Koniec gry – prowadzą wstępne rozmowy w sprawie wyreżyserowania Avengers 5 i Avengers: Secret Wars. Teraz sam Kevin Feige, prezes Marvel Studios i mastermind franczyzy, skomentował te doniesienia.

Kevin Feige o doniesieniach na temat braci Russo

To portal Inverse spytał Feige, na ile prawdziwe są doniesienia, że bracia Russo mogą wyreżyserować Avengers 5 i Avengers: Secret Wars. Prezes Marvel Studios zażartował, że zawsze krążą różne nazwiska, jeśli chodzi o następne części Avengersów, a następnie powiedział:

Nie, nie mogę tego skomentować. Powiem tylko, że jeszcze parę tygodni temu były to zupełnie inne nazwiska i nie mogę się doczekać, jakie pojawią się w następnym tygodniu. Poczekamy, zobaczymy.

Fani spekulują, że Kevin Feige nie chciał odpowiedzieć wprost na to pytanie, ponieważ jeśli uda im się dopiąć wszystkich formalności z braćmi Russo do następnego tygodnia, duet mógłby ogłosić swój wielki powrót do MCU na scenie nadchodzącego San Diego Comic-Con. Szczególnie, że informacje o prowadzonych negocjacjach nie pochodziły od anonimowanych insiderów, a rzetelnych portali, takich jak Hollywood Reporter i Deadline. Powtarzając słowa samego Feige: Poczekamy, zobaczymy.

