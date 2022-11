Avengers 5 - gwiazda Shang-Chi o Destinie Danielu Crettonie. Dzięki niemu film będzie wyjątkowy

fot. materiały prasowe // CNN// Marvel Studios

Avengers 5, czyli Avengers: The Kang Dynasty będzie pierwszą częścią kulminacji Sagi Multiwersum (drugą jest Avengers: Secret Wars). W tytułową rolę wcieli się Jonathan Majors. Produkcję wyreżyseruje Destin Daniel Cretton, który miał już okazję stanąć za kamerą jednego z filmów MCU - Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy.

Simu Liu, czyli aktor grający Shang-Chi, w wywiadzie dla ComicBook przyznał, że gdy dowiedział się, że Avengers 5 wyreżyseruje Cretton to było dla niego niesamowite uczucie. Wysłał mu czterdzieści SMS-ów z rzędu z wykrzyknikami. Dodał, że był szczęśliwy z jego powodu i że bardzo zasługuje na to miejsce. Kontynuował:

To, co czyni go tak wyjątkowym filmowcem, a mówiłem to od samego początku, nawet gdy mieliśmy premierę naszego filmu, to jego umiejętność nakręcenia naprawdę małego filmu za 150 milionów dolarów w najlepszy możliwy sposób. Z niecierpliwością czekam na to, co zrobi z Avengers o jeszcze większej skali, ponieważ myślę, że łatwo jest się zgubić w tym spektaklu, jakim będą te filmy, w ich ogromie i wielkości. Ale jeśli potrafisz zachować człowieczeństwo i ludzkie historie to właśnie to sprawi, że film będzie niezapomniany i wyjątkowy - i myślę, że Destin to rozumie.

Aktor dodał, że jest podekscytowany ponowną pracą z Crettonem. Tym samym zdradził, że Shang-Chi pojawi się w piątej odsłonie Avengers.

fot. materiały prasowe // Marvel Studios

Avengers: The Kang Dynasty - premiera w kinach 2 maja 2025 roku.