Avengers 6 ma być szaloną jazdą. Więcej złoczyńców, superbohaterowie z różnych epok i Loki

Nowe przecieki o Avengers 6, który będzie wyświetlany pod tytułem Avengers: Secret Wars, pochodzą z portalu The Cosmic Circus, którego doniesienia często się sprawdzają. Poznali oni niektóre fabularne inspiracje, które zostaną wykorzystane w finale Sagi Multiwersum. Projekt jest jeszcze kształtowany, więc niektóre rzeczy mogą się jeszcze zmienić. Jest to plotka, więc nikt tego nie potwierdza, ani nie dementuje.

Avengers 6 w dwóch częściach

Według informacji portalu Avengers: Secret Wars miałoby być podzielone na dwa filmy. W nich też superbohaterowie mieliby się zmierzyć z więcej niż jednym złoczyńcą. Wcześniej była plotka, że chociaż Kang Zdobywca miałby powrócić w wykonaniu innego aktora, Marvel Studios doda do tego jeszcze jednego potężnego przeciwnika.

Dalej portal twierdzi, że Marvel chce zaczerpnąć elementy z hitu Avengers Assemble autorstwa Jasona Aarona. W tym komiksie Mephisto przepisuje rzeczywistość na nowo, aby pozbyć się Avengers z Ziemi 616 raz i na zawsze. Herosi ścigają złoczyńcę poprzez multiwersum i natrafiają na swoich odpowiedników działających w roku 10 000 p.n.e. W tym komiksie działała też grupa złoczyńców o nazwie Multiversal Masters of Evil. Niektóre te elementy więc zobaczymy w MCU - nie wiadomo dokładnie które.

Avengers Assemble - komiks Jasona Aarona

Istotną inspiracją przy tworzeniu scenariusza ma być też komiks Avengers Forever. W nim też postać zwana Rick Jones zebrała Avengers z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, by wspólnie zaatakować wariant Kanga Zdobywcy zwany Immortus.

Avengers Forever #1 - plansze

Kolejnym wątkiem z komiksów, z którego mają skorzystać, jest historia zatytułowana Time Runs Out. W niej też Avengers zmierzyli się z Illuminati. Ta grupa po raz pierwszy zadebiutowała w MCU w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, w którym Wanda ich pozabijała. Według dziennikarza przed Avengers 6 potrzebny będzie Doktor Strange 3, by wprowadzić określone i potrzebne elementy do uniwersum.

Do tego portal dowiedział się, że w fabule Avengers: Secret Wars kluczowe role mają odgrywać Loki i Sylvie, czyli bohaterowie, których losy ostatnio śledziliśmy w serialu Loki.

Avengers 5 ma zaplanowaną premierę na 1 maja 2026 roku. Avengers: Secret Wars pojawi się 7 maja 2027 roku. Jeśli Marvel Studios chce wprowadzić zmiany, jak rozbicie Secret Wars na dwa filmy, najpewniej ogłoszą to w lipcu podczas San Diego Comic-Con.