Avengers: Doomsday – wraca pomysł z Kang Dynasty i postać, o której zapomniano

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Reklama

Nowe doniesienia pochodzą od niezawodnego Alexa Pereza, którego informacje o filmach Marvela zazwyczaj się potwierdzają. Dotyczą one wątku planowanego na Avengers: The Kang Dynasty, który zostanie inaczej wykorzystany w Avengers: Doomsday po zmianie kierunku rozwoju uniwersum. Przypomnijmy, że po wydaniu wyroku skazującego Jonathana Majorsa za napaść na byłą partnerkę, Marvel zdecydował się go zwolnić i zmienić swoje plany.

Avengers: Doomsday – pętla i wojna multiwersum

Czytamy, że wszystko to, co usłyszeliśmy na koniec pierwszego sezonu Lokiego od postaci Tego, Który Trwa (wariantu Kanga), nadal obowiązuje. Dotyczy to tworzenia rzeczywistości zamkniętej w nieskończonej pętli. Perez tłumaczy, że w Avengers: The Kang Dynasty widzowie mieli się dowiedzieć, że rzeczywistość MCU to kolejna z wielu prób Tego, Który Trwa stworzenia linii czasowej bez wojny multiwersum, w której mógłby rządzić wiecznie. W tej wersji warianty Kanga miały wprowadzać chaos w różnych rzeczywistościach, doprowadzając do kolizji światów. Jak ma to wyglądać teraz, gdy Kang został wykreślony z planów?

Jak wiemy, kolizje światów w multiwersum mają miejsce i prowadzą do ich zniszczenia, o czym dowiedzieliśmy się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu. W Avengers: Doomsday dowiemy się, że przyczyną kolizji są działania superbohaterów – konkretnie Spider-Mana i Doktora Strange’a, ale prawdopodobnie również Reeda Richardsa z Fantastycznej 4, ponieważ zwiastuny sugerują, że jego badania wpływają na czas i przestrzeń. Główna kolizja, którą zobaczymy w filmie, będzie dotyczyć rzeczywistości MCU z Ziemi-616 oraz świata, do którego trafiła Monica Rambeau na końcu The Marvels, w którym rezydują znani widzom X-Meni. A to wszystko będzie chciał wykorzystać Doktor Doom.

fot. materiały prasowe

Avengers: Doomsday - co jeszcze zdradził Alex Perez?

Nie przewiduje, aby Daredevil ani jakakolwiek postać z Daredevil: Odrodzenie pojawiła się w Avengers: Doomsday

Moon Knight znajduje się na liście postaci, które „nawet nie powinny zostać wspomniane” w tych filmach.

Fani komiksowego Secret Wars wiedzą, że Doom używa czaru, który sprawia, że niektóre postacie stają po jego stronie. Perez twierdzi, że w filmowej wersji Reed Richards ma budować blokadę, a ucieczkę przed wpływem Dooma może umożliwić wymiar kwantowy lub przestrzeń zwaną Void, znana z Deadpool & Wolverine.

Ma powrócić Love – córka Gorra z filmu Thor: Miłość i grom. To ona ma ostrzec Thora przed nadciągającą bitwą. Według Pereza ma to związek z jej wyjątkowymi mocami. Po fatalnym odbiorze filmu mało kto oczekiwał powrotu jakiejkolwiek postaci pobocznej.

Hayley Atwell ma zagrać Kapitan Carter – alternatywną wersję Peggy, w której to ona zostaje superbohaterką zamiast Steve’a Rogersa.

Nightcrawler, w którego ponownie wciela się Alan Cumming, ma mieć efektowne sceny akcji, w których będzie używał charakterystycznych mieczy znanych z komiksów.

Zobaczymy więcej alternatywnych światów niż tylko uniwersum X-Menów.

Kapitan Ameryka przewodzi Avengers, a kluczowe role wspierające mają odegrać Czarna Pantera i Shang-Chi. Doktor Strange również odegra istotną rolę.

Avengers: Doomsday - wszystkie potwierdzone postacie

Robert Downey Jr. - Doktor Doom Zobacz więcej Reklama

Premiera Avengers: Doomsday zaplanowana jest na grudzień 2026 roku.