Mjolnir w Avengers: Doomsday z niespodziewaną wadą. Doktor Strange nie pomoże herosom?

Według nowych doniesień w Avengers: Doomsday faktycznie mamy zobaczyć Mjolnir, jednak ikoniczny artefakt będzie miał zaskakującą wadę. Z kolei ekranowy Doktor Strange, Benedict Cumberbatch, raz jeszcze zabrał głos w kwestii swojego udziału w przyszłorocznym filmie. 
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday Doktor Strange MCU
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Chris Evans - Kapitan Ameryka 4kwallpapers.com
Dzień bez nowych raportów na temat Avengers: Doomsday do premiery produkcji już chyba się nie wydarzy. Zacznijmy od Benedicta Cumberbatcha, ekranowego Doktora Strange'a, który kilka miesięcy temu solidnie namieszał swoimi wypowiedziami o tym, czy w filmie Marvela w ogóle go zobaczymy. W ostatnich wywiadach aktor daje do zrozumienia, że "ma więcej niż przeczucie", iż "na pewno" pojawi się jeszcze w MCU. Później dodaje jednak, że "w przyszłym roku rozważa inne przedsięwzięcie z pelerynami", co wyraźnie sugeruje, że Cumberbatch zapowiada swoją obecność w Secret Wars - w Doomsday może go więc nie być. 

Jest też cała masa rewelacji ujawnionych przez osobę, która miała widzieć szereg zdjęć przedstawiających kostiumy postaci z kolejnej odsłony Kinowego Uniwersum Marvela. Internauta dzieli się stworzonymi przez siebie grafikami, które mają odzwierciedlić ekranowy wygląd kolejnych postaci - tym razem Reeda Richardsa i Johnny'ego Storma:

Wygląd Reeda Richardsa w Doomsday

arrow-left
Wygląd Reeda Richardsa w Doomsday
Źródło:
arrow-right

Co stało się z Mjolnirem?

Ta sama osoba dodaje, że na rzeczonych fotografiach z nieujawnionych wcześniej aktorów pojawili się również Chris Evans jako Kapitan Ameryka, Tatiana Maslany (She-Hulk), Brie Larson (Kapitan Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) i Samuel L. Jackson (Nick Fury). Robert Downey Jr. nie miał natomiast kostiumu Doktora Dooma, a Kelsey Grammer przyodział jedynie ciemnoniebieski strój - nie był więc wygenerowaną komputerowo wersją Bestii. 

Intrygują jednak przede wszystkim zdjęcia ekranowych Thora i Steve'a Rogersa. Pierwszy nosi kostium bardzo podobny do tego z Wojny bez granic, choć płytki na zbroi mają złoty, a nie czarny kolor. Drugi pojawia się w cywilnym ubraniu ze wzmiankowanym wcześniej Mjolnirem w dłoni. Tu jednak czeka na nas największa niespodzianka: legendarny młot z niejasnych przyczyn jest pęknięty. 

Marvel - pełna chronologia MCU. Od pierwszych bytów przez stworzenie wszechświata po rok 2006 

arrow-left Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa. fot. Marvel/Disney+ arrow-right
Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: różne Warianty Nathaniela Richardsa tworzą Aliotha. Zostaje on odkryty przez Tego, Który Trwa.
Wydarzenia rozgrywające się na długo przed stworzeniem Świętej Chronologii: Ten, Który Trwa zwycięża w wojnie o Multiwersum.
Ten, Który Trwa wydziela główne uniwersum, powołując tym samym do istnienia Świętą Chronologię.
Powstanie organizacji Time Variance Authority (TVA).
Czasy Ginnungagap (“ziejącej pustki”), rozumianej w mitologii nordyckiej jako szeroka przepaść istniejąca przed powstaniem wszechświata. Arishem Sędzia i inni Celestianie pojawiają się jako pierwsze istoty zamieszkujące uniwersum. W MCU geneza powstania tej rasy nie jest znana.
Czasy Ginnungagap: Powstanie Mrocznych Elfów. Okres ich świetności, nazywany „Mrokiem Uniwersum”.
13,8 mld lat temu: Wielki Wybuch. Arishem Sędzia tworzy pierwsze Słońce.
13,8 mld lat temu: następstwa Wielkiego Wybuchu doprowadzają do przemiany sześciu istniejących przed początkiem stworzenia osobliwości w Kamienie Nieskończoności.
13,8 mld – 4,6 mld lat temu: Arishem Sędzia powiększa wszechświat, tworząc nowe galaktyki, gwiazdy i planety. W ramach wydarzeń znanych jako Powstania/Wyłonienia pojawiają się kolejni Celestianie.
Ok. 4,6 mld lat temu: Celestianie powołują do istnienia Dewiantów.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: Ziemia zostaje uformowana przez Celestian, a Arishem umieszcza w jej wnętrzu Tiamuta.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: po buncie Dewiantów Arishem tworzy rasę Eternals.
4,6 mld – 2,5 mln lat temu: bóstwo Chthon tworzy księgę Darkhold i górę Wundagore.
2,5 mln – 10 tys. lat temu: Meteoryt z wibranium uderza w Ziemię (w Wakandzie i na terenie Atlantyku w dzisiejszym królestwie Talokan).
2,5 mln – 10 tys. lat temu: Po tym, gdy Bashenga odnajduje Zioło-Serce, w Wakandzie kończy się wojna plemion. Powstaje pierwszy z Czarnych Panter.
10 tys. – 7 tys. lat temu: Agamotto otwiera szkołę Mistrzów Sztuk Mistycznych. Zostaje także pierwszym z Najwyższych Magów.
5 tys. – 500 lat przed naszą erą: Eternals przybywają na Ziemię i pomagają naszej cywilizacji w rozwoju. W 2300 roku p.n.e. współuczestniczą w założeniu Babilonu, w którym mieszkają przez kolejne 1800 lat.
2500 p.n.e.: Pożeracz Dusz Dweller-In-Darkness wraz ze swoją armią po raz pierwszy atakuje Ta Lo, mistyczny wymiar, do którego brama znajduje się wyłącznie na Ziemi. W tym samym czasie rodzi się smok znany jako Wielki Obrońca.
2500 p.n.e.: Konwergencja – 9 światów znanych z mitologii nordyckiej układa się w linii prostej. Wielka bitwa Malekitha i Mrocznych Elfów z armią Asgardu dowodzoną przez Bora, dziadka Thora.
2000 p.n.e.: Początek okresu podbojów armii Odyna i Heli, którzy przejmując kontrolę nad kolejnymi z Dziewięciu Światów kładli fundamenty pod powstanie królestwa Asgardu. Hela ostatecznie zwraca się przeciwko Wszechojcu – ostatecznie zostaje przez niego wygnana do Hel.
500 p.n.e. – 965 n.e.: Eternals rozchodzą się po świecie, nieustannie walcząc z Dewiantami.
500 p.n.e. – 965 n.e.: Księga Darkhold zostaje przetłumaczona na ludzki język przez nieznanego autora.
Rok 965 n.e.: Laufey i armia Lodowych Gigantów dokonują inwazji na Ziemię. Siły Asgardu pod wodzą Odyna pokonują przeciwnika, także dzięki pomocy ze strony Eternals. Odyn adoptuje Lokiego.
1000 - 1520: Wenwu odkrywa Dziesięć Pierścieni i tworzy swoje imperium. Następuje okres jego nieustannych podbojów i poszerzania granic własnego królestwa.
1521: Zagłada stolicy Azteków, miasta Tenochtitlan. Druig opuszcza Przedwiecznych i osiedla się w Amazonii. Po – jak się wydawało – ostatecznym pokonaniu Dewiantów, następuje rozwiązanie grupy Eternals.
1571: Plemię zamieszkujące półwysep Jukatan spożywa naznaczoną śladem wibranium roślinę. Rodzi się Namor.
1692 – 1693: Proces czarownic w Salem. Agatha Harkness odkrywa czarną magię i zabija inne wiedźmy.
1942: Aisha znajduje obdarzoną magicznymi właściwościami bransoletę w świątyni Dziesięciu Pierścieni – tę samą, z której później korzystać będzie Kamala Khan. Zdarzenie to doprowadza do jej konfliktu z Najimą.
1943 – 1945: Wydarzenia ukazane w filmie Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie.
1946: Akcja one-shotu Agentka Carter.
Początek lat 50.: Peggy Carter, Howard Stark i Chester Phillips tworzą S.H.I.E.L.D.
1971: Loki pojawia się na Ziemi jako D.B. Cooper.
1971: Kapitan Ameryka i Iron Man przenoszą się w czasie, aby wykraść Kamień Nieskończoności z Camp Lehigh [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA].
1972: Umiera Arnim Zola. Zanim do tego dojdzie, przenosi swoją świadomość do superkomputera.
1980: Ego wraca na Ziemię, aby być z Meredith Quill.
1987: Janet Van Dyne znika w Wymiarze Kwantowym.
1988: Grupa Ravagers uprowadza młodego Petera Quilla, późniejszego Star-Lorda.
1989: Hank Pym opuszcza S.H.I.E.L.D.
1989: Carol Danvers wchłania moce Tesseraktu.
1991: Zimowy Żołnierz zabija Howarda I Marię Starków.
1992: Król T’Chaka zabija księcia N’Jobu.
1995: Zasadnicza część wydarzeń filmu Kapitan Marvel.
1995: Natasza Romanow i Jelena Biełowa zostają porwane i dołączone do programu Czerwony Pokój.
1996: Wenwu poznaje Ying Li i porzuca Dziesięć Pierścieni, aby założyć rodzinę.
1999: Pietro i Wanda Maximoff przeżyli zbombardowanie ich domu.
2006: Śmierć Ying Li. Wenwu reformuje Dziesięć Pierścieni.

Marvel - pełna chronologia MCU. Od filmu Iron Man po rok 2025 

arrow-left Rok 2010: zasadnicza część akcji filmu Iron Man Źródło: Marvel/Disney+ arrow-right
Rok 2010: zasadnicza część akcji filmu Iron Man
2011: Iron Man (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: one-shot Ciekawa rzecz spotkała nas przy młocie Thora (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: Thor (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: one-shot Konsultant (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2011: Incredible Hulk (wielki tydzień Nicka Fury'ego)
2012: Avengers
2012: one-shot Przedmiot 47
2012: Tony Stark tworzy Departament Kontroli Zniszczeń
2012: Adrian Toomes rozpoczyna swoją działalność
2012: Avengers przejmują Kamienie Przestrzeni, Czasu i Umysłu [ALTERNATYWNE LINIE CZASOWE]
2012: Loki ucieka z Tesseraktem [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2012: Iron Man 3
2013: Thor: Mroczny świat
2013: Rocket przejmuje Aether od Jane Foster [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2013: one-shot Niech żyje król
2014: Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz
2014: Strażnicy Galaktyki
2014: Thanos porywa Nebulę z roku 2023 i podróżuje w przyszłość [ALTERNATYWNA LINIA CZASOWA]
2014: Strażnicy Galaktyki vol. 2
2014: Ja jestem Groot
2015: Avengers: Czas Ultrona
2015: Ant-Man
2016: Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów
2016: Czarna Pantera
2016: Spider-Man: Homecoming
2016: one-shot Team Thor, część 1
2016: one-shot Team Thor, część 2
2016: Czarna Wdowa
2016 - 2017: Doktor Strange
2017: Thor: Ragnarok
2017: one-shot Drużyna Darryla
2018: Ant-Man i Osa (Scott Lang pozostaje w Wymiarze Kwantowym do roku 2023)
2018: Avengers: Wojna bez granic
2023: Avengers: Koniec gry
2023: Loki
2023: odrodzenie uniwersum
2023: najważniejsze z wydarzeń ukazanych w A gdyby...? [ALTERNATYWNE LINIE CZASOWE]
2023: WandaVision
2023: Falcon i Zimowy żołnierz
2023: Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
2023: zasadnicza część akcji Eternals
2024: Spider-Man: Daleko od domu
2024: Spider-Man: Bez drogi do domu
2024: Doktor Strange w multiwersum obłędu
2024: Hawkeye
2024 - 2025: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu
2025: Moon Knight
2025: Mecenas She-Hulk
2025: Ms. Marvel
2025: Thor: miłość i grom
2025: Wilkołak nocą
2025: Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta

Marvel - pełna chronologia MCU. Alternatywne linie czasowe i rzeczywistości 

arrow-left Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości). Źródło: Marvel arrow-right
Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: Sinister Strange wchodzi w posiadanie Darkholdu (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości).
Oś czasu uniwersum Sinister Strange'a: W wyniku działań Doktora Strange'a z Ziemi-838 dochodzi do inkursji świata Sinister Strange'a i innego uniwersum (przed 2018 rokiem w tej rzeczywistości; inkursja to zderzenie się różnych światów).
Oś czasu Ziemi-838: Sinister Strange ginie z rąk Doktora Strange’a (rok 2024 w tej rzeczywistości).
Oś czasu Ziemi-838: Iluminaci pokonują Thanosa (rok 2018 w tej rzeczywistości).
Oś czasu Ziemi-838: Scarlet Witch zabija Iluminatów (rok 2024 w tej rzeczywistości).
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Kapitan Carter była pierwszą Avengerką? (lata 1942-1945)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: T’Challa został Star-Lordem? (1980-2014)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Killmonger ocalił Tony’ego Starka? (2010)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Zabrakło najpotężniejszych bohaterów? (2011)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Thor był jedynakiem? (2011)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Ultron wygrał? (2015)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Obserwator złamał zasady? (2015)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Doktor Strange stracił serce zamiast dłoni? (2016)
Alternatywne linie czasowe z serialu A gdyby…?: Zombie?! (2017)
Linia czasowa filmów o Spider-Manie w reżyserii Sama Raimiego (2002, 2004, 2007)
Linia czasowa filmów z serii Niesamowity Spider-Man (2012, 2014)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Pierwsza klasa (rok akcji: 1944-1962)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Przeszłość, która nadejdzie (rok akcji: 1973)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Apocalypse (rok akcji: 1983)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: X-Men: Mroczna Phoenix (rok akcji: 1993)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Deadpool (rok akcji: 2016)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Deadpool 2 (rok akcji: 2020)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Nowi mutanci (rok akcji: 2020)
Oficjalna oś czasu filmów o X-Menach studia 20th Century Fox: Logan: Wolverine (rok akcji: 2029)

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku. 

Źródło: Smartless/X/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
marvel 
avengers: doomsday Doktor Strange MCU
