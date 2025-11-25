Mjolnir w Avengers: Doomsday z niespodziewaną wadą. Doktor Strange nie pomoże herosom?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dzień bez nowych raportów na temat Avengers: Doomsday do premiery produkcji już chyba się nie wydarzy. Zacznijmy od Benedicta Cumberbatcha, ekranowego Doktora Strange'a, który kilka miesięcy temu solidnie namieszał swoimi wypowiedziami o tym, czy w filmie Marvela w ogóle go zobaczymy. W ostatnich wywiadach aktor daje do zrozumienia, że "ma więcej niż przeczucie", iż "na pewno" pojawi się jeszcze w MCU. Później dodaje jednak, że "w przyszłym roku rozważa inne przedsięwzięcie z pelerynami", co wyraźnie sugeruje, że Cumberbatch zapowiada swoją obecność w Secret Wars - w Doomsday może go więc nie być.

Jest też cała masa rewelacji ujawnionych przez osobę, która miała widzieć szereg zdjęć przedstawiających kostiumy postaci z kolejnej odsłony Kinowego Uniwersum Marvela. Internauta dzieli się stworzonymi przez siebie grafikami, które mają odzwierciedlić ekranowy wygląd kolejnych postaci - tym razem Reeda Richardsa i Johnny'ego Storma:

Wygląd Reeda Richardsa w Doomsday

Co stało się z Mjolnirem?

Ta sama osoba dodaje, że na rzeczonych fotografiach z nieujawnionych wcześniej aktorów pojawili się również Chris Evans jako Kapitan Ameryka, Tatiana Maslany (She-Hulk), Brie Larson (Kapitan Marvel), Teyonah Parris (Monica Rambeau) i Samuel L. Jackson (Nick Fury). Robert Downey Jr. nie miał natomiast kostiumu Doktora Dooma, a Kelsey Grammer przyodział jedynie ciemnoniebieski strój - nie był więc wygenerowaną komputerowo wersją Bestii.

Intrygują jednak przede wszystkim zdjęcia ekranowych Thora i Steve'a Rogersa. Pierwszy nosi kostium bardzo podobny do tego z Wojny bez granic, choć płytki na zbroi mają złoty, a nie czarny kolor. Drugi pojawia się w cywilnym ubraniu ze wzmiankowanym wcześniej Mjolnirem w dłoni. Tu jednak czeka na nas największa niespodzianka: legendarny młot z niejasnych przyczyn jest pęknięty.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 18 grudnia przyszłego roku.