Mamy opis fabuły Avengers: Doomsday. Podkreśla moce Doktora Dooma

fot. materiały prasowe

Reklama

Pierwszy opis fabuły Avengers: Doomsday został zaprezentowany podczas Walt Disney Marketing Expo w Szanghaju. Marvel Studios nie kryje, kto jest bohaterem tego filmu – i nie są to Avengers. Bracia Russo zapowiadali, że to widowisko będzie historią Doktora Dooma i to o nim mowa w tym opisie.

Avengers: Doomsday – opis fabuły

Doktor Doom oficjalnie pojawił się w MCU. Złoczyńca, mistrz przełomowej nauki i potężnej magii, wywoła bezprecedensowy kryzys w całym multiwersum.

Avengers: Doomsday - co mówią plotki?

Według plotek Doktor Doom będzie ścigał tych, którzy są odpowiedzialni za kolizje światów w multiwersum, o których była mowa w Doktor Strange w multiwersum obłędu. Między innymi głównego winowajcę – Steve’a Rogersa, którego decyzja z Avengers: Endgame o cofnięciu się w czasie rozpoczęła kolizje zabijające miliardy istot, w tym rodzinę złoczyńcy. Z opisu wynika, że jego motywacje mogą doprowadzić do pogorszenia sytuacji w multiwersum.

Na Expo pokazano też ciekawy banner promujący złoczyńców multiwersum Marvela. Widzimy na nim filmowego Doktora Dooma, ale także Króla Thanosa - jedną z alternatywnych wersji Szalonego Tytana, który pokonał Avengers. Pojawia się również Infinity Ultron, czyli wariant, w którym postać z Avengers: Czas Ultrona zdobyła Kamienie Nieskończoności Thanosa. Niewykluczone, że któraś z tych postaci pojawi się w filmie. Zobaczcie najnowszą grafikę i poprzednią, która pokazuje oficjalny wizerunek filmowego Dooma.

Plakat złoczyńców multiwersum z Expo z filmowym wizerunkiem Doktora Dooma Zobacz więcej Reklama

Prace na planie widowiska trwają. Premiera Avengers: Doomsday odbędzie się w grudniu 2026 roku.