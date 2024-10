Avengers: Doomsday i Secret Wars - te postacie poprowadzą drużyny. Wyczekiwane spotkanie i powód usunięcia Kanga

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W sieci pojawiło się mnóstwo nowych doniesień na temat szykowanych przez Marvel Studios filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars - w ramach cotygodniowego raportu dotyczącego przyszłych projektów MCU przedstawił je Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus. Scooper wyjawia, że najważniejsze dla ekranowych wydarzeń staną się dwie postacie: Reed Richards i Doktor Doom. Nie dość, że będą liderami drużyn bohaterów i złoczyńców, to jeszcze dynamika interakcji pomiędzy nimi ma przypominać relację Iron Mana i Thanosa w Wojnie bez granic i Końcu gry.

Perez spekuluje, że Doom grany przez Roberta Downeya Jr. dostanie do pomocy "drugoplanową" grupę antagonistów, którymi najprawdopodobniej okażą się Mistrzowie Zła (w wersji obejmującej całej multiwersum) - mają oni za zadanie zastąpić w opowieści Radę Kangów.

Co więcej, w którymś z rzeczonych filmów dojdzie do długo wyczekiwanego spotkania Thora i znanej z serialu Loki Sylvie. Kapitan Marvel stanie się "jedną z najważniejszych postaci", a Sam Wilson aka nowy Kapitan Ameryka będzie "drugim liderem" grupy bohaterów. Doomsday i Secret Wars na pewno wstrząsną koncepcją multiwersum w MCU, ale nie wywrócą ją do góry nogami - po premierze obu produkcji wieloświat Marvela czeka "miękki restart".

Perez dodaje jeszcze, że Dom Pomysłów zamierza eksploatować Hugh Jackmana w roli Wolverine'a "tak długo, jak to tylko będzie możliwe". Niemal na pewno zobaczymy go w którejś z obu produkcji - obecność Namora nie jest natomiast potwierdzona.

Ujawnienie powyższych rewelacji zbiegło się w czasie z nowymi informacjami na temat prawdziwego powodu usunięcia Kanga z MCU. Jak raportuje ceniony scooper Daniel Richtman:

Powodem, dla którego Marvel zadecydował o pozbyciu się Kanga, nie były tylko problemy Jonathana Majorsa z prawem. Kiedy kompletowano obsadę, firma doszła do wniosku, że wokół Zdobywcy nie ma zbyt wiele szumu - to właśnie dlatego zdecydowano się na sztuczkę z Downeyem Jr., aby ludzie byli po prostu podekscytowani kolejnym filmem o Avengers. Wydaje mi się, że to już zaczęło działać. Ogłoszenie Downeya Jr. w roli Dooma jest najpopularniejszym filmem Marvela na Instagramie.

