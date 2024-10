Marvel pokaże Roberta Downeya Jr. w Spider-Manie 4? Kostium Venoma, Garfield i Maguire też na ekranie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wygląda na to, że Marvel ma naprawdę olbrzymie plany względem filmu Spider-Man 4, który wyreżyseruje Destin Daniel Cretton. Choć akurat do rewelacji tego scoopera powinniśmy podchodzić z umiarkowanym dystansem, MyTimeToShineHello twierdzi, że w rzeczonej produkcji MCU pojawi się Robert Downey Jr. jako Doktor Doom - żadne inne szczegóły nie zostały ujawnione.

To jednak dopiero początek nowych spekulacji związanych ze Spider-Manem 4. Jeszcze więcej doniesień na temat filmu przedstawia Alex Perez z The Cosmic Circus; oto najważniejsze z nich:

Andrew Garfield i Tobey Maguire ponownie sportretują w MCU inne wersje Peterów Parkerów; ma istnieć "duże prawdopodobieństwo, że tym razem pojawią się w większych rolach";

Parker w wersji Toma Hollanda albo właśnie w Spider-Manie 4, albo "w ciągu kilku najbliższych lat otrzyma kostium Venoma i być może zatrzyma go na inne projekty o Pajączku";

Spider-Man Hollanda na pewno nie pojawi się w produkcji Venom 3: Ostatni taniec - nawet w ramach sceny po napisach;

Spider-Man 4 "z każdym kolejnym dniem na poziomie scenariusza zaczyna coraz mocniej odwoływać się do koncepcji multiwersum, a nie do ulicznego wymiaru opowieści";

W produkcji nie zobaczymy Black Cat, pomimo wielu oczekiwań na tym polu;

Knull w Venomie 3 ma władać swoim Czarnym Nekromieczem niezależnie od faktu, że broń pokazano w MCU w filmie Thor: miłość i grom;

Spider-Man i Venom będą walczyć z "kolejnymi symbiontami", cokolwiek to oznacza.

Wygląda więc na to, że Marvel chce uczynić ze Spider-Mana fundamentalną postać dla przyszłych wydarzeń w MCU. Co więcej, według Pereza są już plany, by pojawił się on w drugim sezonie serialu Daredevil: Born Again.

