Filmy MCU muszą być śmieszne? Reżyser Avengers: Endgame o sukcesie franczyzy

fot. Marvel Studios

Joe Russo, reżyser przełomowego Avengers: Endgame, wyjawił dlaczego filmy MCU mają w sobie tyle humoru. Budowana przez lata superbohaterska franczyza zdobyła serca fanów na całym świecie i osiąga niesamowite sukcesy. Jednym z kluczowych aspektów tego uniwersum jest właśnie komizm. Żarty zaczęły przyciągać widzów w równej mierze, co widowiskowe sceny akcji.

W rozmowie z portalem Deadline (przez TheDirect) twórca podkreślił, że to klucz do sukcesu Marvela.

Reżyser Avengers: Endgame o humorze w MCU

Oto wypowiedź Joe Russo:

Kevin Feige Cóż, sekret Marvela polega na tym, żelubi, gdy filmy są rozrywkowe, prawda? A to zwykle wiąże się z humorem. Myślę, że Kevin jest bardzo dobry w testowaniu filmów, a także lubi oglądać pokaz testowy i sprawdzać reakcje. Jeśli widownia się śmieje, słyszysz ich odpowiedź. Rozumiesz, że "okej, co dwie minuty czerpią przyjemność z seansu" i to dobry sposób by ocenić, jak film będzie sobie radził z publicznością, prawda? Myślę, że humor jest dla niego bardzo ważny.

Oczywiście są także ludzie, którzy są już zmęczeni "humorem Marvela" i uważają, że często przyćmiewa poważne elementy filmów, które powinny lepiej wybrzmieć. Należycie do osób, które podzielają to zdanie, czy kochacie żarty we franczyzie?