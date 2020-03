Avengers i potęga MCU - wielki QUIZ dla fanów. Poziom najtrudniejszy z możliwych

Avengers: Endgame przyniosło nam co prawda Koniec gry, ale przy zachowaniu odpowiedniej perspektywy możemy przyjąć, że to dopiero jej początek... Co naprawdę wiecie o MCU? Uznajecie się za zagorzałych fanatyków Kinowego Uniwersum Marvela, którzy w małym palcu mają wiedzę o jego wszystkich, nawet najbardziej skrytych tajemnicach? Po obudzeniu w środku nocy jesteście w stanie wyrecytować z pamięci i opisać wszystkie modele zbroi Iron Mana? Na Waszym śniadaniowym talerzu najczęściej ląduje szawarma, a przy posiłku lubicie wspominać zastępy gladiatorów z planety Sakaar? Cóż... Trafiliście pod właściwy adres.

Przygotowaliśmy dla Was QUIZ na temat MCU w wersji najtrudniejszej z możliwych. Pytamy więc o szczegóły fabularne, detale związane z całym projektem czy nawet o uczulenie jednej z postaci... Jesteśmy pewni, że uzyskanie maksimum punktów w tej zabawie jest niemożliwe, ale z drugiej strony to doskonała okazja na to, abyście poszerzyli swoją wiedzę na temat każdego z projektów Marvel Studios. Na samym końcu czeka zaś na Was podsumowanie, które pozwoli Wam przekonać się, czy bliżej Wam do Iron Mana czy może jednak Hulka

Avengers i potęga MCU - wielki quiz dla fanów