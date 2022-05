Avengers: Endgame - Thanos trzyma odciętą głowę Kapitana Ameryki. Przerażający szkic

Marvel

Avengers: Endgame to bodajże najważniejsze dzieło popkultury ostatnich lat. Choć koniec końców Avatar zdetronizował tę odsłonę MCU jeśli chodzi o miano najbardziej dochodowego filmu wszech czasów, nie ulega żadnych wątpliwości, że produkcja braci Russo odcisnęła trwałe piętno na świadomości całej armii miłośników kultury popularnej. Teraz do sieci wyciekł przerażający szkic koncepcyjny z opowieści, który pokazuje nam Thanosa trzymającego odciętą głowę Kapitana Ameryki.

Na grafice możemy zobaczyć także ciała Thora, Iron Mana i Giant-Mana. Z kolei do Szalonego Tytana zbliżają się Mściciele uczestniczący w tzw. przekręcie czasowym. Jest to najprawdopodobniej odrzucona z ostatecznej wersji historii scena, którą w 2019 roku tak opisywał współscenarzysta filmu, Stephen McFeely:

W jednym z pomysłów Nebula otworzyła tunel czasoprzestrzenny, przez który przechodził wracający z Ziemi 2014 roku Thanos - ten świat Tytan obrócił w perzynę. Gdy bohaterowie wyłonili się z kurzu i pyłu, zobaczyli postać idącą w ich kierunku, zasłanianą raz przez światło, raz przez cień. To Thanos, który popychał coś własną stopą. Później to coś zaczęło się turlać i znalazło się pod nogami Steve'a Rogersa - to była jego własna głowa.

Spójrzcie sami:

https://twitter.com/vr_mcu/status/1527592177513033728

Żałujecie, że powyższa scena nie trafiła do ostatecznej wersji produkcji?

