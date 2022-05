Avengers: Endgame - Thanos mógł wyglądać jak Dwie Twarze? Makabryczny szkic koncepcyjny tytana

Marvel

Avengers: Wojna bez granic zakończyła się wielkim triumfem Thanosa, który przeszedł do historii jako jeden z najpotężniejszych złoczyńców w MCU. Jednak zwycięstwo sporo go kosztowało. W kolejnym widowisku Marvela superbohaterowie odnajdują go w kiepskim stanie. W filmie Avengers: Koniec gry widzimy go o wiele słabszego niż wcześniej. Jednak okazuje się, że mógł wyglądać o wiele bardziej makabrycznie. Poniższe grafiki koncepcyjne, które zostały udostępnione na ArtStation przez Chrisa Nicholsa, pokazują zupełnie nową wersję Thanosa.

Tak artysta opisał prace nad szkicem koncepcyjnym Thanosa do Avengers: Wojny bez granic:

W 2018 roku próbowaliśmy dojść do tego, jak dużo szkód pstryknięcie wywołało na połowie jego twarzy. Bracia Russo chcieli, żebyśmy zbadali ekstremalną wersję tego. Oczywiście nie znalazła się w filmie, jednak naprawdę podobała nam się praca nad nią.

Avengers: Endgame - makabryczny Thanos na szkicu koncepcyjnym

Fot. Materiały prasowe

Thanos ze szkicu koncepcyjnego na pewno budzi skojarzenia ze złoczyńcą z kinowego uniwersum DC - przypomina Dwie Twarze z Mrocznego Rycerza.

Chcielibyście zobaczyć taką wersję złoczyńcy w Avengers: Wojna bez granic?

