Marvel wyjawia, jak... pachnie Kapitan Ameryka. Apocalypse porywa Avengers w Dark Ages

Marvel wypuścił do sieci plansze promujące zeszyt Dark Ages #3, kolejną odsłonę wydarzenia, w ramach którego uśpiony we wnętrzu naszej planety, pradawny złoczyńca Unmaker po swoim przebudzeniu zagroził istnieniu Ziemi. Walka z nim doprowadziła do zniknięcia elektryczności na całym globie; przypomnijmy, że akcja eventu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości.

Z zapowiedzi komiksu wynika, że Apocalypse realizuje swój plan porywania i przemieniania Avengers i X-Menów - wszystko po to, aby doprowadzić do kolejnego uwolnienia Unmakera. Jedną z jego ofiar stał się sam Iron Man, w którego uprowadzeniu pomógł, jak się wydawało, Kapitan Ameryka. Śledztwo w tej sprawie przeprowadzają Blade, Gabby Kinney aka Honey Badger i Laura Kinney aka Wolverine.

W pewnym momencie Gabby stwierdzi, że postacią, która porwała Starka, nie mógł być Cap, gdyż ten "pachnie jak solidny stół dębowy i obowiązek". Laura tylko to potwierdzi, dodając, że dzięki swojemu zmysłowi węchu wyczuła, iż za całą akcją stała zmieniająca swój wygląd Mystique.

Według oficjalnego opisu fabuły w tym samym zeszycie "grupa herosów połączy siły, aby wyruszyć w podróż po ogarniętej przez mrok planecie - ich celem stanie się desperacka próba uratowania przyjaciół i ocalenia cywilizacji już teraz rzuconej na kolana".

Zeszyt Dark Ages #3 zadebiutuje w USA 17 listopada.