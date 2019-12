Avengers vs. Avengers - Wojna bohaterów, jakiej nie znacie [SZKICE]

Czytelnicy naszego portalu z całą pewnością zdążyli już odnotować, że w ostatnich dniach do sieci raz po raz trafiają w większości niepublikowane do tej pory szkice koncepcyjne z kolejnych odsłon MCU. Po filmach Iron Man, Iron Man 2, Thor, Captain America: Pierwsze starcie, Avengers, Avengers: Czas Ultrona i Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz przyszła pora na jeszcze jeden obraz braci Russo, Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Trzeba przyznać, że poniższe materiały mogą stać się nie lada gratką dla wszystkich miłośników Kinowego Uniwersum Marvela.

Poniższe prace oferują więc nowe spojrzenie na całą ekranową historię - możemy tu natrafić choćby na grafiki pokazujące walkę pomiędzy poszczególnymi członkami Avengers, powrót Crossbonesa czy nawet podróż Kapitana Ameryki do Wakandy. Co więcej, mamy także okazję zobaczyć alternatywne wersje kostiumów Iron Mana, Barona Zemo, Scarlet Witch i Czarnej Pantery, jak również wybrać się w podróż do pokoju Steve'a Rogersa w siedzibie Mścicieli - zwłaszcza ta ostatnia praca cieszy się wśród fanów wielką popularnością; pojawiają się głosy o "niespodziance". Sprawdźcie sami:

Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów - szkice koncepcyjne