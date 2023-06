Babylon 5 - tak wygląda film animowany. Pierwsze grafiki

fot. Warner Bros. Animation

J. Michael Straczynski najpierw zaprezentował kadry z filmu animowanego Babylon 5: The Road Home podczas konwentu w Phoenix. Następnie za pozwoleniem producenta jego animacji Warner Bros. pokazał pierwsze grafiki na Twitterze. Oceńcie sami, czy styl wizualny animacji Wam się podoba.

Babylon 5 - zdjęcia

Babylon 5: The Road Home

Przypomnijmy, że data premiery i zwiastun to rzeczy, które mają pojawić się w połowie czerwca 2023 roku. Dokładna data premiery materiałów promocyjnych nie jest znana. Zaś premiera ma odbyć się jeszcze latem 2023 roku w VOD.

W obsadzie dubbingu powracają aktorzy do swoich ról z serialu: Bruce Boxleitner (John Sheridan), Claudia Christian) (Susan Ivanova), Peter Jurasik (Londo Mollari), Bill Mumy (Leunier), Tracy Scoggins (Elizabeth Lochley) i Patricia Tallman (Lyta Alexander).

Babylon 5 - o czym jest film?

Nieoczekiwanie John Sheridan zostaje przeniesiony do wielu różnych linii czasowych i alternatywnych rzeczywistości. Musi teraz odnaleźć drogę do domu. Po drodze spotyka znajome twarze, odkrywając przy tym nowe informacje o historii, celu i znaczeniu wszechświata.

Twórca serialu J. Michael Straczynski jest autorem scenariusza filmu i jego producentem wykonawczym. Matt Peters (Batman and Superman: Battle of the Super Sons) wyreżyserował. Za produkcję odpowiadają Warner Bros. Animation i Warner Bros. Discovery Home Entertainment.