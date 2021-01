Babylon 5 w HD. Premiera remasteru serialu w USA

Babilon 5 to kultowy serial science fiction uważany przez wielu za jedną z najlepszych produkcji gatunku. Przez lata pięć sezonów wydano na DVD, ale nigdy nie dopasowano go do tego, czego oczekują fani gatunku. Po raz pierwszy jednak twórcy zrobili remaster i w USA nastąpiła premiera wersji HD w platformie HBO Max.

Nie jest to jednak pełny remaster, ponieważ choć wyczyszczono obraz, dokonało korekcji koloru, to sceny z efektami komputerowymi z lat 90. mogły zostać jedynie zwiększone do HD bez większej ingerencji. Eksperci wypowiada się, że aby całość dopasować do HD w 16:9, zasadniczo trzeba byłoby kosztownego stworzenia efektów komputerowych od zera.

Portal Endgadget zwraca też uwaga, że Babylon 5 nadal jest dostępny jedynie w 4:3, tak jak oryginalnie był wyświetlany w telewizji. Dzięki opublikowanym w sieci porównaniom możemy zobaczyć, jaką prace wykonano i bardzo efekt wpływa na jakość obraz i wyrazistość scen, które oglądamy.

Babylon 5 - porównanie HD z SD