Babylon 5 - zwiastun filmu animowanego. Kontynuacja kultowego serialu sci-fi!

Babylon 5: The Road Home to film animowany rozgrywający się po wydarzeniach z kultowego serialu sci-fi Babilon 5. Doczekał się on pierwszego zwiastuna, który zapowiada podróż po alternatywnych światach równoległych. Wraz z premierą trailera zapowiedziano, że premiera światowa odbędzie się 15 sierpnia 2023 roku.

Przypomnijmy, że za sterami stoi twórca serialu J. Michael Straczyński. Zapowiedział on, że jeśli animacja odniesie sukces, jest szansa na więcej historii w świecie Babylon 5.

Babylon 5 - zwiastun filmu

Babylon 5 - zdjęcia

Babylon 5: The Road Home

W obsadzie dubbingu powracają aktorzy do swoich ról z serialu: Bruce Boxleitner (John Sheridan), Claudia Christian) (Susan Ivanova), Peter Jurasik (Londo Mollari), Bill Mumy (Leunier), Tracy Scoggins (Elizabeth Lochley) i Patricia Tallman (Lyta Alexander).

Babylon 5 - o czym jest film?

Nieoczekiwanie John Sheridan zostaje przeniesiony do wielu różnych linii czasowych i alternatywnych rzeczywistości. Musi teraz odnaleźć drogę do domu. Po drodze spotyka znajome twarze, odkrywając przy tym nowe informacje o historii, celu i znaczeniu wszechświata.