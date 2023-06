Prawnik z Lincolna - zwiastun 2. sezonu. Hit Netflixa znów porwie widzów

fot. Netflix

Prawnik z Lincolna to jeden z pozytywów Netflixa z 2022 roku. Serial nieoczekiwanie odniósł duży sukces w skali globalnej, notując dobre wyniki oglądalności. Szybko więc zamówiono 2. sezon, który podobnie jak pierwszy, jest oparty na książkach Connelly'ego. Netflix wciąż jednak cierpi na zbyt mała liczbę treści, więc podobnie jak przy coraz większej liczbie seriali, ten sezon zostanie rozbity na dwie części.

Do obsady 2. sezonu dołączyła Lana Parrilla, którą doskonale znają fani Dawno, dawno temu. Aktorka odgrywać będzie kluczową rolę w nowej historii, a pierwszy zwiastun doskonale to zapowiada.

Prawnik z Lincolna – o czym jest 2. sezon?

Serial powstał na bazie twórczości uznanego Michaela Connelly'ego. 1. sezon bazował na drugiej książce The Brass Verdict, natomiast kontynuacja czerpie z czwartej książki z serii zatytułowanej The Fifth Witness. Według opisu książki prawnik broni Lisy Trammer i pomaga jej odzyskać zajęty przez bank dom. Sprawy się komplikują, gdy dyrektor generalny tego banku zostaje zamordowany, a Lisa od razu trafia na szczyt listy podejrzanych. Deadline dodaje, że w serialu Mickey (Manuel Garcia-Rulfo) ma dwie byłe żony: Lornę (Becki Newton), z którą niedawno się rozwiódł oraz Maggie (Neve Campbell), z którą ma córkę Hayley (Krista Warner).

W obsadzie znaleźli się także Jazz Raycole, Angus Sampson, Lana Parilla, Ntare Guma Mbaho Mwine, Yaya DaCosta, Matt Angel i Angélica María. Showrunnerami serialu są Ted Humphrey i Dailyn Rodriguez.

2. sezon serialu będzie miał dwie premiery – pierwsza część ukaże się 6 lipca, a druga 3 sierpnia na Netflixie.