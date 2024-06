The Last of Us ma mniej odcinków w 2. serii. Ile sezonów w planach?

fot. materiały prasowe

Neil Druckmann (także autor gier, które serial adaptuje) i Craig Mazin, twórcy serialu The Last of Us w rozmowie z Deadline ujawnili, że 2. sezon będzie mieć zaledwie siedem odcinków, czyli o dwa mniej niż pierwsza seria. Podobna decyzja została podjęta w przypadku 2. sezonu Rodu smoka.

The Last of Us - dlaczego mniej odcinków 2. sezonie?

Mazin w rozmowie tłumaczy, że decyzja została podyktowana kwestiami fabularnymi i rozbicie gry The Last of Us: Part II na minimum dwa sezony to naturalny proces, bo ma więcej historii, niż pierwsza część, która ładnie przełożyła się na premierowy sezon serialu. Dodaje, że liczba odcinków w każdym sezonie nie jest z góry narzucana. Ustalają ją w oparciu o to, co daje im fabuła.

- Historia, która mamy w drugiej części gry jest większa, niż ta z pierwszej, więc na samym początku planowania wszystkiego musieliśmy rozgryźć, jak to opowiedzieć na przestrzeni sezonów. Gdy jesteś w trakcie takiego procesu, szukasz naturalnych punków przerwania, więc w tym sezonie to przyszło po siedmiu odcinkach - mówi Mazin.

Warto zaznaczyć, że na ten moment z wypowiedzi wynika, że The Last of Us jest planowane na przynajmniej trzy sezony. Naturalnie zamówienie kolejnych zależne jest od zielonego światła od HBO, ale biorąc pod uwagę, jakim hitem była pierwsza seria, druga może to jeszcze pobić.

fot. materiały prasowe

The Last of Us - ile sezonów?

Twórcy jednak zwracają uwagę, że mają dużo potencjału fabularnego w drugiej części gry, więc nie wyobrażają sobie, by mogli to zamknąć w trzech sezonach. Chodzi też o rzeczy, które duet dodaje do opowieści, a których w grach nie widzieliśmy.

- Nie sądzimy, byśmy mogli opowiedzieć tę historię w dwóch sezonach, ponieważ nie spieszymy się, by móc iść interesującymi ścieżkami, tak jak troszkę to zrobiliśmy pierwszym sezonie. Myślimy, że pewnie będzie to szło w taki sposób, jak długo ludzie będą chcieli oglądać tę opowieść. Trzeci sezon będzie o wiele większy pod kątem rozmachu. Sądzimy, że ta fabuła może wymagać jeszcze czwartej serii - mówi Mazin.

Twórcy jednak podkreślają, że nie mają najmniejszego zamiaru iść drogą kolegów od Gry o tron. Gdy zakończą adaptację istniejącego materiału źródłowego, na tym serial się zakończy. Co prawda, była plotki o grze The Last of Us 3, ale Neill Druckman niczego Craigowi Mazinowi na ten temat na razie nie zdradził. Oznacza to, że na ten moment druga gra mniej więcej ma zamknąć się w czterech sezonach serialu.

- Jako fan jestem podekscytowany tym, że może być trzecia gra z serii The Last of Us. Jako współtwórca serialu nie ma szans, abym chciał rozwijać nasz serial poza to, co mamy w materiale źródłowym. Nasz serial pokaże materiał z drugiej gry i dodatkowo trochę tego, co jest istotne dla istoty opowieści, bo jak mówiłem, idziemy interesującym ścieżkami, dając rzeczy, które były opowiadane w kontekście gier, ale nie były pokazane na ekranie.

Sam Druckmann w rozmowie z Deadline podkreśla, że nie chce mówić o trzeciej części i skupiają się na dwóch grach przy tworzeniu serialu. Panowie potwierdzają, że zasadniczo na tym etapie mają rozplanowany cały serial do samego zakończenia.

The Last of Us - premiera 2. sezonu w 2025 roku.

