Bad Crimes - Netflix skasował animowany serial. Nicole Byer i Lauren Lapkus miały zdubbingować bohaterki

W styczniu 2022 roku Netflix ogłosił, że powstanie 10-odcinkowy animowany serial Bad Crimes, który miały zdubbingować Nicole Byer i Lauren Lapkus. Ta czarna komedia miała opowiadać o dwóch agentkach FBI, które podróżują po całym kraju, aby rozwiązywać makabryczne przestępstwa, próbując pogodzić z tym przyjaźń, ambicje zawodowe i zdobywanie, jak największej liczby mężczyzn.

Twórczyni serialu Nicole Silverberg opowiadała, że tworzenie tej produkcji dla Netflixa jest spełnieniem jej marzeń, ponieważ platforma pozwalała na jej najbardziej obrzydliwe i brutalne fantazje. Mówiła wtedy, że ta praca to coś wyjątkowego.

Jak podaje Variety Netflix zatrzymał produkcję Bad Crimes, a następnie skasował ją zanim trafiła do streamingu. Obecnie serial szuka nowego domu, gdzie mógłby zostać wyemitowany.

To nie pierwsza sytuacja, gdy Netflix kasuje swoją produkcję przed premierą. We wrześniu pomimo zakończenia zdjęć do serialu Grendel, platforma ogłosiła, że nie ma w planach dalszego rozwoju tego tytułu.